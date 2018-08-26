Медведев не стал брать больничный на время лечения спортивной травмы

В настоящее время Медведев залечивает «спортивную травму», о которой стало известно на прошлой неделе. После того, как СМИ начали задавать вопрос, где находится премьер,
Каким видом спорта занимался
Ожидается, что премьер появится на публике уже на следующей неделе. Однако когда именно он окажется на своем рабочем месте в Белом доме, пока неизвестно. В частности неизвестно, состоится ли совещание с
Судя по официальной информации, Медведев две недели трудится в режиме «работы с документами». Так 25 августа, глава правительства направил поздравительную телеграмму коллективу Тверского вагоностроительного завода.
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