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15:27 (мск), источник: Газета.Ру

Медведев не стал брать больничный на время лечения спортивной травмы

Премьер-министр Дмитрий Медведев, «исчезновение» которого длится уже около двух недель, не брал отпуск и не оформлял больничный, сообщил «Газете.Ru» источник.

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Источник: AP 2018

В настоящее время Медведев залечивает «спортивную травму», о которой стало известно на прошлой неделе. После того, как СМИ начали задавать вопрос, где находится премьер, пресс-служба правительства 22 августа заявила, что у него спортивная травма.

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Каким видом спорта занимался премьер-министр, а также характер и степень серьезности травмы в пресс-службе не сообщили.

Ожидается, что премьер появится на публике уже на следующей неделе. Однако когда именно он окажется на своем рабочем месте в Белом доме, пока неизвестно. В частности неизвестно, состоится ли совещание с вице-премьерами, анонса этого и других мероприятий на сайте правительства пока нет.

Судя по официальной информации, Медведев две недели трудится в режиме «работы с документами». Так 25 августа, глава правительства направил поздравительную телеграмму коллективу Тверского вагоностроительного завода.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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