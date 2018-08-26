Порошенко предложил Германии взять под патронаж Краматорск

«Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция — за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку», — сказал президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

В воскресенье украинские послы приехали в Донбасс. По словам президента, они будут заниматься мобилизацией средств со всего мира для восстановления региона. В частности, президент напомнил, что рассчитывает на помощь Евросоюза населенным пунктам Донбасса.