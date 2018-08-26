Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МИД Австрии поплатилась за приглашение Путина на свадьбу
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
7-летняя дочь Дэвида Бекхэма уже носит каблуки
Стало наконец понятно, как загорелась "Зимняя вишня"
Стеша Маликова разочаровала фанатов «слишком взрослым» видом
Психология на грани реальностиУченые разгадали природу вещих снов
СМИ: Трамп намерен поразить Россию в самое сердце
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты
Лорак и Шнуров на съемках нового сезона «Голоса»: первые фото
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
40-летний Исаков умер от ВИЧ - СМИ
Германия отказалась от предложения Путина - СМИ
Дима Билан высмеял свадебный костюм Венсана Касселя
Поклонники считают, что Виктория Лопырева увеличила грудь
Взлетающий самолет подбросил подростка на 10 метров - подробности
СМИ: Упавший в студии Андрей Малахов восхитил Сеть
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 правил
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Звездный дождь
18:50 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко предложил Германии взять под патронаж Краматорск

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии взять под патронаж украинский Краматорск в Донбассе в рамках программы восстановления региона, а Греции — Мариуполь, об этом президент сказал в ходе общения с дипломатами и военными в воскресенье в Авдеевке Донецкой области.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция — за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку», — сказал президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

Читайте также
В Киеве рассказали о количестве женщин в рядах ВСУ
В воскресенье украинские послы приехали в Донбасс. По словам президента, они будут заниматься мобилизацией средств со всего мира для восстановления региона. В частности, президент напомнил, что рассчитывает на помощь Евросоюза населенным пунктам Донбасса.

В декабре прошлого года Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.

 Умер сенатор Джон Маккейн
'Путин сделал умный шаг': мир готовится к большим потрясениям
Минобороны раскрыло подробности готовящейся провокации в Сирии
Богачи пожаловались на яхту миллиардера (фото)
Десять самых красивых станций метро в мире
Трампа не пригласили на похороны Маккейна
София Ротару прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Порошенко уверен, что РФ возместит убытки по газовым контрактам
NASA показало снимок «небесного глаза»
Спорт
Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах Сергей Семак вернулся в Уфу, где жил и работал полтора года до лета 2018-го. Теперь Семак в «Зените», а «Уфу» возглавляет его бывший помощник Сергей Томаров
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов Майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Эксклюзив: первый тест обновленного (снова) УАЗа На бездорожье не поедем — нет смысла заново испытывать прежние решения. И дизайн обсуждать не станем — снаружи и внутри «Патриот» почти не изменился. Но на ходу это уже другой автомобиль, причем не только за счет свежих агрегатов
Кино
Бузова и Бородина устроили перепалку на съемочной площадке Ведущие поспорили о том, нужно ли терпеть унижения ради любви
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
7 реальных принцесс со сказочной судьбой Каждая девочка мечтает стать принцессой. С возрастом не многое меняется: разве что желание это становится сокровенной мечтой, о которой каждому не расскажешь.
Дети
Киркоров решил не отдавать детей в школу Наследники певца не пойдут в первый класс.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь