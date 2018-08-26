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20:04 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что Россия продолжит помогать Южной Осетии в вопросах безопасности

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/ — Президент добавил, что признание РФ государственного суверенитета республики открыло перед ней «широкие перспективы для самостоятельного развития».

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Источник: AP 2018

Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитал посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов на праздновании 10-летия признания Москвой государственной независимости этой республики.

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«Россия с удовольствием отмечает успехи, достигнутые Южной Осетией в построении институтов государственности, а также в различных отраслях национального развития. Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности», — говорится в тексте.

Путин отметил, что признание Россией государственного суверенитета республики открыло перед ней «широкие перспективы для самостоятельного развития». Президент пожелал населению Южной Осетии мира и процветания.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

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