Порошенко уверен, что Россия возместит убытки по газовым контрактам
КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам.
КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам.
«Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов, так же, как несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа», — заявил президент во время запуска нового газопровода в Авдеевку в Донецкой области.
Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и в 2016—2017 годах не использовала его при подготовке к отопительному сезону. При этом Киев закачивал в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине. Это случилось впервые после решения Стокгольмского арбитража по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза»
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.
Газпром заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток «Нафтогаза» принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах.
«Нафтогаз» 6 июля подал новый иск против «Газпрома» с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.
Болтон допустил, что США будут добывать газ на Украине.