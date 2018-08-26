Порошенко уверен, что Россия возместит убытки по газовым контрактам

Источник: РИА Новости

«Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов, так же, как несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа», — заявил президент во время запуска нового газопровода в Авдеевку в Донецкой области.

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Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и в 2016—2017 годах не использовала его при подготовке к отопительному сезону. При этом Киев закачивал в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине. Это случилось впервые после решения Стокгольмского арбитража по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за контрактов на поставку и транзит газа.

Суд «Газпрома» с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем «Газпром» 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения «транзитного» решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу «Нафтогаза», оставил в силе эту приостановку.

Газпром заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток «Нафтогаза» принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах.

«Нафтогаз» 6 июля подал новый иск против «Газпрома» с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.