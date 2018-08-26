В Молдавии протестующие потребовали отставки правительства

Источник: РИА "Новости"

Митинг правых организовали партия «Платформа «Достоинство и правда» (PDA), партия «Действие и солидарность» и Либерально-демократическая партия Молдовы. Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал сторонников прийти на акцию протеста с требованиями признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования. Участники митинга намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 августа встретить на площади День независимости.

Правительство должно уйти в отставку, пришло время потребовать его отставки. Но перед этим пусть все вернется в норму — пусть аннулируют все антинародные законы. Андрей Нэстасе Лидер PDA

Он добавил, что протестующие готовы прийти к зданию парламента во время первого заседания осенней сессии (3 сентября. — Прим. ред.) и повторить свои требования.

Что вошло в резолюцию

В резолюцию, принятую единогласно, организаторы протеста включили следующие требования: отставку Филипа, признание выборов мэра Кишинева, аннулирование закона о налоговой амнистии, прекращение политического признания оппозиции, продолжение расследования кражи миллиарда и привлечение к ответственности всех виновных и так далее.

По последним данным полиции, Нэстасе вышли поддержать более 6,5 тысячи человек. Организаторы заявляли, что намерены собрать около 30 тысяч человек.

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Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии «Платформа «Достоинство и правда» Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала «Комитет национального сопротивления» и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования.