Трампа не пригласили на похороны Маккейна

Источник: AFP 2018

Ожидается, что на церемонии появятся два экс-президента Соединенных Штатов — Барак Обама и Джордж Буш-младший, а также действующий вице-президент Майк Пенс.

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Сенатор-республиканец от Аризоны скончался в воскресенье на 82-м году жизни от агрессивной формы рака мозга. За день до этого родственники Маккейна объявили, что он решил прекратить лечение.

Джон Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он имел репутацию «ястреба» внешней политики и поддерживал вооруженное вмешательство США по всему миру.

В 2008 году Маккейн был кандидатом в президенты от Республиканской партии, но проиграл на выборах Бараку Обаме.