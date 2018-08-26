Трампа не пригласили на похороны Маккейна
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны умершего в воскресенье сенатора Джона Маккейна, пишет Sputnik.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны умершего в воскресенье сенатора Джона Маккейна, пишет Sputnik.
Ожидается, что на церемонии появятся два
В 2008 году Маккейн был кандидатом в президенты от Республиканской партии, но проиграл на выборах Бараку Обаме.
Сенатор критиковал внешнюю политику Дональда Трампа и упрекал его за «мягкость» по отношению к Москве, а Россию называл «бензоколонкой, маскирующейся под страну». Он также неоднократно призывал к ужесточению антироссийских санкций.
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