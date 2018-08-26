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20:13 (мск), источник: РИА Новости

Трампа не пригласили на похороны Маккейна

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны умершего в воскресенье сенатора Джона Маккейна, пишет Sputnik.

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Источник: AFP 2018

Ожидается, что на церемонии появятся два экс-президента Соединенных Штатов — Барак Обама и Джордж Буш-младший, а также действующий вице-президент Майк Пенс.

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Сенатор-республиканец от Аризоны скончался в воскресенье на 82-м году жизни от агрессивной формы рака мозга. За день до этого родственники Маккейна объявили, что он решил прекратить лечение.

Джон Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он имел репутацию «ястреба» внешней политики и поддерживал вооруженное вмешательство США по всему миру.

В 2008 году Маккейн был кандидатом в президенты от Республиканской партии, но проиграл на выборах Бараку Обаме.

Сенатор критиковал внешнюю политику Дональда Трампа и упрекал его за «мягкость» по отношению к Москве, а Россию называл «бензоколонкой, маскирующейся под страну». Он также неоднократно призывал к ужесточению антироссийских санкций.

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