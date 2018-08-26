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26 августа, источник: Коммерсантъ

КПРФ не сможет провести референдум против повышения пенсионного возраста

В России зарегистрировано 48 региональных подгрупп по инициированию референдума против повышения пенсионного возраста и только две из них — КПРФ.

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Источник: РИА "Новости"

Это значит, что Компартия не сможет самостоятельно провести референдум, так как для этого по закону «О референдуме РФ» она должна была зарегистрировать подгруппы «не менее чем в половине субъектов федерации», то есть как минимум в 43 регионах из 85. По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна подгруппа по вопросу, выносимому на референдум.

Напомним, у КПРФ, которая первой заявила о желании провести референдум сразу после одобрения Госдумой в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста, появились четыре конкурента.

Центризбирком признал соответствующими законодательству формулировки вопросов всех пяти инициативных групп. При этом коммунисты успели зарегистрировать всего две подгруппы. Их обошел Илья Свиридов (кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России»), первым зарегистрировавший свою подгруппу в Москве. Теперь у него подгруппы в четырех регионах. В 11 регионах противникам повышения пенсионного возраста больше понравилась формулировка подгруппы из Подмосковья.

Еще в 15 регионах присоединились к «вологодской» подгруппе. Самыми популярными оказались нижегородские инициаторы референдума: их сторонники зарегистрировали свои подгруппы в 16 регионах.

КПРФ в минувшие выходные провела собрания подгрупп в десяти регионах, но единственным организатором референдума уже стать не сможет, как, впрочем, и ни одна из четырех команд, конкурирующих с ней. «Посмотрим, как и какие подгруппы были зарегистрированы, с кем из них можно объединяться, заодно проконсультируемся в ЦИКе, можно ли объединяться и на каких условиях», — заявил «Ъ» секретарь ЦК КПРФ по юридическим вопросам Вадим Соловьев. О готовности к объединению усилий ранее «Ъ» заявляли только Илья Свиридов и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Виктор Хамраев

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