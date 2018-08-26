КПРФ не сможет провести референдум против повышения пенсионного возраста
В России зарегистрировано 48 региональных подгрупп по инициированию референдума против повышения пенсионного возраста и только две из них — КПРФ.
В России зарегистрировано 48 региональных подгрупп по инициированию референдума против повышения пенсионного возраста и только две из них — КПРФ.
Это значит, что Компартия не сможет самостоятельно провести референдум, так как для этого по закону «О референдуме РФ» она должна была зарегистрировать подгруппы «не менее чем в половине субъектов федерации», то есть как минимум в 43 регионах из 85. По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна подгруппа по вопросу, выносимому на референдум.
Центризбирком признал соответствующими законодательству формулировки вопросов всех пяти инициативных групп. При этом коммунисты успели зарегистрировать всего две подгруппы. Их обошел Илья Свиридов (кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России»), первым зарегистрировавший свою подгруппу в Москве. Теперь у него подгруппы в четырех регионах. В 11 регионах противникам повышения пенсионного возраста больше понравилась формулировка подгруппы из Подмосковья.
Еще в 15 регионах присоединились к «вологодской» подгруппе. Самыми популярными оказались нижегородские инициаторы референдума: их сторонники зарегистрировали свои подгруппы в 16 регионах.
КПРФ в минувшие выходные провела собрания подгрупп в десяти регионах, но единственным организатором референдума уже стать не сможет, как, впрочем, и ни одна из четырех команд, конкурирующих с ней. «Посмотрим, как и какие подгруппы были зарегистрированы, с кем из них можно объединяться, заодно проконсультируемся в ЦИКе, можно ли объединяться и на каких условиях», — заявил «Ъ» секретарь ЦК КПРФ по юридическим вопросам Вадим Соловьев. О готовности к объединению усилий ранее «Ъ» заявляли только Илья Свиридов и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Виктор Хамраев