В России резко выросли ксенофобные настроения
Это следствие улучшения отношения к Западу на фоне мундиаля, считают эксперты.
Это следствие улучшения отношения к Западу на фоне мундиаля, считают эксперты.
За последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, следует из опроса «Левада-центра». Рейтинг «нежелательных» этносов возглавляют цыгане (рост с 17 до 32%), китайцы (с 15 до 31%) и вьетнамцы (с 12 до 26%). «Если в целом уровень этнофобии за год вырос на 12 п. п., то частота выбора тех или иных “нерусских” позиций увеличилась в 1,5 раза. То есть спектр неприязненного отношения расширился», — говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
Выросла (с 10 до 19%) и доля граждан, одобряющих идею «Россия для русских», которая снижалась с 2014 г. 39% опрошенных лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе (больше всего таких ответов в Москве — 63%). Кроме того, с 58 до 67% выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов.
Разные объекты неприятия актуализируются в общественном мнении в зависимости от
Можно говорить о росте ксенофобных настроений, это не случайное отклонение, подтверждает директор центра «Сова» Александр Верховский: «Возможно, это связано с ожидаемыми экономическими трудностями. Беспокойство по этому поводу могло бы проецироваться на внешнего противника, но может и на этнически других. За счет растущих антизападных настроений как раз снижался уровень этнической ксенофобии, а сейчас, видимо, потенциал канализации негативных настроений на Запад исчерпался».
С середины 1990-х гг. уровни антизападных настроений и ксенофобии зеркально отражают друг друга, поясняет эксперт.
Это может быть связано с тем, что антизападная агитация приобрела менее истеричные формы. Но дальнейший рост ксенофобии не обязателен: антизападные настроения вряд ли будут существенно понижаться, потому и места для роста этнической ксенофобии остается не так много.
Запад и мигранты — два общепризнанных источника неприятностей для россиян, люди должны
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