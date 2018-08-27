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09:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россию делят на четырнадцать

К Дальнему Востоку и Северному Кавказу Минэкономики предлагает добавить еще 12 макрорегионов.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доработанная Минэкономики «Стратегия пространственного развития» предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов — по аналогии с уже устоявшимся выделением Дальнего Востока и Северного Кавказа. Макрорегионы вроде Енисейского и Байкальского предложено формировать с учетом «сложившихся социально-экономических связей». Как стало известно «Ъ», с представленным делением согласны не все — полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в письме в правительство настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.

Минэкономики доработало проект «Стратегии пространственного развития». Как сообщили в ведомстве «Ъ», документ будет внесен в Белый дом в сентябре, в ноябре стратегия уже должна быть утверждена. Целью очередной стратегии является «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов (о предыдущей версии документа «Ъ» писал 10 июля).

Предполагается «назначить» 35−40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста России.
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В рамках стратегии предлагается утвердить состав 14 макрорегионов РФ, они не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономических связи. До сих пор было принято выделять два макрорегиона — это Дальний Восток и Северный Кавказ. В дополнение к ним планируется выделить еще 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Макрорегионы в целом напоминают федеральные округа, но с большим дроблением. Например, нынешний Центральный федеральный округ — это Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы.

Сибирский же округ разделен сразу на три макрорегиона — Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Предполагается, что такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия.

Выделяются макрорегионы на основе соседского положения и потенциала кооперации субъектов. В состав каждого макрорегиона предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста (сейчас в РФ насчитываются 14 крупнейших и шесть крупных городских агломераций, а также четыре минерально-сырьевых центра). Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам Запад—Восток, Север—Юг.

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В новой версии документа Минэкономики также отразило свои экспортные ожидания — увеличение почти на 30% к 2025 году экспортных перевозок товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного. Около 85% прироста должны обеспечиваться перевозкой несырьевых товаров, прежде всего продовольствия, химической продукции, древесины и машиностроительной продукции. В итоге доля несырьевых товаров в общем объеме экспортных перевозок должна вырасти с 39% до 50% к 2025 году.

Предложенное Минэкономики деление на макрорегионы не устроило полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Как стало известно «Ъ», он направил вице-премьеру Виталию Мутко свои предложения по корректировке проекта стратегии. По его мнению, в случае формирования в вверенном ему округе сразу трех макрорегионов «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности».

Правильным решением Сергей Меняйло считает создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 субъектов РФ.
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Кроме того, полпред предлагает дополнить стратегию механизмами сокращения усиливающейся дифференциации социально-экономического развития регионов. Свое предложение Сергей Меняйло подкрепляет статистикой: «Если в 1998 году ВРП округа в расчете на душу населения было меньше среднероссийского на 4,9%, то в 2016 году — уже на 22%». Доходы населения в Сибири почти на четверть ниже, чем у среднестатистического россиянина (при более высоких затратах на оплату ЖКУ и продукты). В проекте, продолжает полпред, «сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций, а предлагаемые для Сибирского федерального округа “центры экономического роста” закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток».

Сергей Меняйло предлагает поднять в стратегии «уже давно перезревший» вопрос о «рациональном территориальном использовании ренты» — в Москве и Санкт-Петербурге, по его мнению, происходит сверхконцентрация капитала «в ущерб провозглашаемой политике равномерного развития регионов».

В Минэкономики «Ъ» сообщили о получении перенаправленного им письма Сергея Меняйло, добавив, что вопрос прорабатывается ведомством.

Евгения Крючкова

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