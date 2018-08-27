Глава НАСА объяснил необходимость создания космических сил США

По словам Брайденстайна, выведение спутников из строя будет представлять собой «экзистенциальную угрозу», поэтому космические силы США необходимы как никогда.

Глава НАСА объяснил это на примере банковского сектора и энергоснабжения. «Для каждой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если не будет GPS, в США не будет банковской системы. Все прекратит работать», — заявил он.

Аналогичная ситуация произойдет с энергоснабжением в США, так как потоки электричества в энергосетях также регулируются синхронизирующим сигналом спутниковой системы.

Брайденстайн отметил, что в зависимости от спутниковых систем находятся также такие сферы как коммуникация, навигация, производство продуктов и энергии, сфера безопасности и обороны. По его словам, противники США наращивают потенциал, чтобы лишить их доступа к космосу.

«Если они это сделают, они могут поставить эту страну на колени», — добавил он.

Он отметил, что НАСА полностью поддерживает создание космических сил США, но не принимает участия в их формировании.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены «плестись» за Россией и Китаем.