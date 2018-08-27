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08:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пять громких публичных столкновений Трампа и Маккейна

Хотя Джон Маккейн и президент Дональд Трамп были однопартийцами, между ними несколько лет происходило ожесточенное соперничество.

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Источник: Reuters

Маккейн был одним из самых ярых критиков Трампа с самого начала президентского срока последнего.

Трамп не оставался в долгу: как-то раз он публично усомнился в том, что военное прошлое Маккейна, попавшего в плен во время Вьетнамской войны, действительно такое уж героическое.

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Сразу после смерти Маккейна Трамп написал пост в «Твиттере» с соболезнованиями его семье, но даже в нем не нашел слов, чтобы хорошо отозваться о скончавшемся сенаторе, за что был раскритикован. «Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Вы в наших сердцах, мы молимся за вас», — написал Трамп.

Заявления предшественников Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего контрастировали с коротким твитом Трампа.

Мы выбрали пять самых ярких моментов ожесточенного политического противостояния президента и сенатора-ветерана.

1. «Трамп провоцирует психопатов»

Летом 2015 года Дональд Трамп начал борьбу за выдвижение на пост президента от Республиканской партии с выпадов против приезжих из Мексики.

«Он приносят наркоманию, преступность, они насилуют, хотя, конечно, среди них есть и хорошие люди», — сказал он тогда, в очередной раз спровоцировав волну критики в свой адрес.

На той же встрече с избирателями Трамп впервые озвучил свой план построить стену на границе с Мексикой.

Маккейн одним из первых осудил Трампа, обвинив его в том, что своими взглядами он «провоцирует психов».

2. Маккейн — «не герой войны»

Маккейн сделал первый выпад, но Трамп не замедлил ответить.

Меньше чем месяц спустя после речи о мексиканских мигрантах, на встрече со сторонниками в Айове, он заявил, что не считает Маккейна героем войны.

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«Он не герой, ведь его взяли в плен», — сказал Трамп. «Мне больше нравятся люди, которые не попадали в плен».

Маккейн попал в плен во время войны во Вьетнаме, после того как его самолет был сбит над Ханоем. Он провел в плену больше пяти лет, с 1967 по 1973 год, регулярно подвергаясь пыткам. Помощник Маккейна рассказал журналистам после его смерти, что Джону Маккейну перед выходом на публику, например, на предвыборном митинге, нужно было, чтобы кто-то причесал ему волосы. Вьетконговцы там много раз ломали ему руки во время пребывания в плену, что до самой смерти он был не в состоянии поднять руку с расческой к голове.

Конкуренты Трампа в борьбе за номинацию от республиканцев осудили его нападки на Маккейна, и Трамп смягчил тон, хотя и не извинился. Маккейну извинения Трампа были не нужны. Он хотел, чтобы президент извинился перед «семьями тех, кто пожертвовал жизнью на войне».

На выпад Трампа он ответил через несколько лет, и только намеком, раскритиковав тех, у кого было достаточно денег, чтобы уклониться от военной службы и оплатить врачей, «готовых найти у них костные шпоры».

Президент Трамп в 1960-е годы получил пять справок о том, что непригоден к военной службе — четыре раза из-за учебы, а в пятый как раз из-за кальциевых образований на щиколотке, которые называют «костными шпорами».

3. «Я просто хватаю их за…»

После того как Трамп разделался с конкурентами в борьбе за номинацию, Маккейн принял выбор своей партии и на время перестал его критиковать.

Однако непосредственно перед президентскими выборами 2016 года в интернете появилось видео, на котором будущий президент пошло и грубо отзывался о женщинах.

В ролике Трамп говорил, что «когда ты звезда», с женщинами «можно делать все что угодно», и хвастался своими прошлыми попытками домогательств.

Поддержка Маккейна испарилась: он заявил, что Трамп должен «испытать на себе последствия» своего поведения.

«Из-за поведения Дональда Трампа поддерживать его, даже в нынешних условиях, невозможно», — заявил Маккейн тогда, добавив, что поведению кандидата в президенты нет оправданий и что вся вина за этот конфликт лежит на Трампе.

«Ни одна женщина не должна становиться жертвой такого порочного поведения», — сказал Маккейн.

4. Провал предложенной Трампом реформы здравоохранения

После того как Трамп занял президентское кресло и начал работать над реформами, его соперничество с Маккейном только обострилось.

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Одним из ключевых предвыборных обещаний нью-йоркского магната в 2016 году была отмена введенного Бараком Обамой закона «О защите пациентов и доступном медобслуживании», также известного как «Обамакер».

Республиканцы несколько раз пытались отменить закон, и у них почти получилось — в Сенате, где они контролировали 52 кресла из 100, им нужно было получить 50 голосов.

Однако Маккейн — боровшийся в это время с раком — явился на Капитолийский холм буквально с больничной койки и демонстративно проголосовал против республиканского законопроекта, тем самым лишив партию шансов отменить наследие Обамы.

Трамп раскритиковал республиканцев, проголосовавших против, заявив, что им «не хватило смелости, чтобы проголосовать за».

5. «Президент США не должен поздравлять диктатора»

Маккейн много лет занимался в Сенате международными делами, а в последние годы возглавил влиятельный комитет Сената по вооруженным силам.

Он выступал за сохранение присутствия американских контингентов за рубежом, и неудивительно, что ему не нравились постоянные похвалы Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина.

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Когда Путин в марте 2018 года был избран на очередной президентский срок, Маккейн резко раскритиковал президента США за то, что тот поздравил «диктатора».

«Президент США лидер свободного мира не поздравляет диктаторов с победой на нечестных выборах», — сказал он.

Маккейн критиковал Трампа и после того как президент, встретившись с Путиным в Хельсинки, заявил, что вопреки мнению своих спецслужб верит его заверениям, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Маккейн назвал встречу «одним из самых позорных выступлений американского президента» на своей памяти.

«Ущерб, причиненный наивностью, эгоизмом, ложными сравнениями и симпатией Трампа к автократам, трудно оценить», — написал он в заявлении. «Но очевидно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой».

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