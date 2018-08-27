Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов

Источник: РИА "Новости"

До сих пор было принято выделять два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ. В дополнение к ним планируется выделить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы.

Как стало известно «Ъ», с представленным делением согласны не все — полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло направил в правительство предложения по корректировке проекта стратегии. Он настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.

Как сообщили «Ъ» в Минэкономики, проект будет внесен в правительство в сентябре. В ноябре стратегию уже планируется утвердить.