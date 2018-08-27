Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Минэкономики доработало «Стратегию пространственного развития», в рамках которой Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов.
Минэкономики доработало «Стратегию пространственного развития», в рамках которой Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов.
До сих пор было принято выделять два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ. В дополнение к ним планируется выделить Центральный,
Как стало известно «Ъ», с представленным делением согласны не все — полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло направил в правительство предложения по корректировке проекта стратегии. Он настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.
Как сообщили «Ъ» в Минэкономики, проект будет внесен в правительство в сентябре. В ноябре стратегию уже планируется утвердить.
Подробнее об инициативе министерства читайте в публикации «Ъ» «Россию делят на четырнадцать».