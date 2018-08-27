WP: Трамп запретил публиковать заявление Белого дома о героизме Маккейна

Источник: AP 2018

По данным издания, пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс и глава аппарата Белого Дома Джон Келли выступали за публикацию официального заявления, в котором говорилось бы о военных заслугах Маккейна во время Вьетнамской войны, его успеха в Сенате США. В предложенном варианте заявления Маккейн также назывался героем.

Однако Трамп сказал своим помощникам, что вместо официального заявления он опубликует пост в Twitter. В своем твите президент США ограничился соболезнованиями семье сенатора.

Сандерс отказалась комментировать изданию информацию о запрете публикации официального заявления.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер на 82-м году жизни от опухоли мозга 26 августа 2018 года. Заболевание глиобластома у политика было диагностировано 19 июля 2017 года. 24 августа его семья объявила о прекращении лечения. Как сообщает CNN, похороны Маккейна состоятся 2 сентября. Ранее телеканал со ссылкой на двух родственников политика сообщил, что Дональд Трамп не приглашен на похороны.