WP: Трамп запретил публиковать заявление Белого дома о героизме Маккейна
Президент США Дональд Трамп запретил
Президент США Дональд Трамп запретил
По данным издания,
Однако Трамп сказал своим помощникам, что вместо официального заявления он опубликует пост в Twitter. В своем твите президент США ограничился соболезнованиями семье сенатора.
Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер на 82-м году жизни от опухоли мозга 26 августа 2018 года. Заболевание глиобластома у политика было диагностировано 19 июля 2017 года. 24 августа его семья объявила о прекращении лечения. Как сообщает CNN, похороны Маккейна состоятся 2 сентября. Ранее телеканал со ссылкой на двух родственников политика сообщил, что Дональд Трамп не приглашен на похороны.
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