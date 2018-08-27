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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Германия призвала отреагировать на американские санкции против России

БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России, Китая и других важнейших экономических партнеров, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов в Берлине.

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Источник: РИА "Новости"
Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать.
Хайко Маас
глава МИД ФРГ

Он отметил, что благодаря быстрой реакции Европы на новые санкции США против Ирана удалось избежать более серьезной эскалации. По словам Мааса, «это немало, если подумать, что могло бы стать альтернативой: ядерная гонка на Ближнем Востоке с предсказуемо разрушительными последствиями».

Ранее Маас заявлял, что немецкий МИД пересмотрит внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США.

Так, он отмечал, что США и Европа в течение многих лет отдаляются друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет.

За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы.

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Санкции США

Сегодня вступили в силу санкции Вашингтона против России. Основанием для введения новых ограничений стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.
Санкции предполагают прекращение любой помощи России со стороны Соединенных Штатов, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов». Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Кроме того, России откажут в «любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» со стороны любого американского учреждения.

Второй, более жесткий пакет этих санкций могут ввести в ноябре, запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Владимир Путин ранее назвал новые санкции контрпродуктивными и бессмысленными. При этом он выразил надежду, что США осознают провальность такой политики и тогда Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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