Минобороны опровергло сообщения о российском авиаударе в Афганистане
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/ — В ведомстве подчеркнули, что военные самолеты РФ не выполняли никаких боевых задач в районе
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/ — В ведомстве подчеркнули, что военные самолеты РФ не выполняли никаких боевых задач в районе
Сообщение о нанесении российскими самолетами воздушного удара на севере Афганистана не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что «российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли».
Как сообщило ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей Афганистана, боевые самолеты Таджикистана или России нанесли бомбовые удары на
Представитель афганской полиции заявил, что принадлежность самолетов точно установить не удалось. В результате удара были убиты восемь боевиков «Талибана», шесть получили ранения.
При этом власти Таджикистана также отрицают участие своих военных в этом ударе.