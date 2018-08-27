Минобороны опровергло сообщения о российском авиаударе в Афганистане

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о нанесении российскими самолетами воздушного удара на севере Афганистана не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

«Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения “Талибан” (запрещено в РФ — прим. ТАСС) в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что «российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли».

Как сообщило ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей Афганистана, боевые самолеты Таджикистана или России нанесли бомбовые удары на северо-востоке страны на границе с Таджикистаном. По их данным, удар был нанесен после боестолкновения между таджикистанскими пограничниками и боевиками.

Представитель афганской полиции заявил, что принадлежность самолетов точно установить не удалось. В результате удара были убиты восемь боевиков «Талибана», шесть получили ранения.