СМИ: власти Таджикистана опровергли информацию о нанесении удара в Афганистане

Источник: AP 2018

Министерство обороны Таджикистана опровергло сообщения о нанесении ВВС страны ударов по территории Афганистана. Об этом сообщил в понедельник новостной портал «Азия-плюс».

«Мы не имеем права наносить авиаудары по чужой территории. Если даже такая необходимость возникает, сначала созывается штаб ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара. И после длительных консультаций военных ведомств может быть принято такое решение», — заявил порталу источник в оборонном ведомстве.

Ранее афганское агентство Khaama Press сообщило, что самолеты ВВС Таджикистана в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары в районе Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Как отмечало агентство, авиаудары были нанесены после столкновений, произошедших в воскресенье между местными предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками.

До этого портал «Азия-плюс» со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщил, что два лесника из Таджикистана погибли и один получил ранения при обстреле боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на таджикско-афганской границе.