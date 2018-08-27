СМИ: власти Таджикистана опровергли информацию о нанесении удара в Афганистане
ТАСС, 27 августа — Ранее сообщалось, что самолеты таджикистанских ВВС нанесли удары в афганской провинции Тахар.
ТАСС, 27 августа — Ранее сообщалось, что самолеты таджикистанских ВВС нанесли удары в афганской провинции Тахар.
Министерство обороны Таджикистана опровергло сообщения о нанесении ВВС страны ударов по территории Афганистана. Об этом сообщил в понедельник новостной портал «Азия-плюс».
Ранее афганское агентство Khaama Press сообщило, что самолеты ВВС Таджикистана в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары в районе Даркад в провинции Тахар на
До этого портал «Азия-плюс» со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщил, что два лесника из Таджикистана погибли и один получил ранения при обстреле боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на