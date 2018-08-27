Песков рассказал о совместном отдыхе Путина, Шойгу и Бортникова на Енисее
Президент Владимир Путин провел минувшие субботу и воскресенье на Енисее вместе с директором
Президент Владимир Путин провел минувшие субботу и воскресенье на Енисее вместе с директором
«Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор
Путин не первый раз отдыхает в Тыве. Однако на этот раз президент не устраивал традиционную рыбалку, отметил Песков. По его словам, «это был видовой, природный туризм». Представитель Кремля пообещал в течение дня опубликовать «некоторые кадры минувшего
В прошлом году в августе Путин также несколько дней провел в Тыве, его вновь сопровождал уроженец этих мест Шойгу. Тогда президент побывал в труднодоступной тайге, где занимался подводной охотой и рыбачил на горных озерах.
Летом 2013 г. Путин на озере
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