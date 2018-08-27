Песков рассказал о совместном отдыхе Путина, Шойгу и Бортникова на Енисее

Источник: Пресс-служба Президента России

«Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника, глава Тывы, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников», — сказал Песков.

Путин не первый раз отдыхает в Тыве. Однако на этот раз президент не устраивал традиционную рыбалку, отметил Песков. По его словам, «это был видовой, природный туризм». Представитель Кремля пообещал в течение дня опубликовать «некоторые кадры минувшего уик-энда президента».

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В прошлом году в августе Путин также несколько дней провел в Тыве, его вновь сопровождал уроженец этих мест Шойгу. Тогда президент побывал в труднодоступной тайге, где занимался подводной охотой и рыбачил на горных озерах.

Летом 2013 г. Путин на озере Токпак-Холь поймал щуку весом свыше 21 кг. «Тащил я ее три минуты, это все зафиксировано», — рассказывал позже Путин журналистам. Свой улов он объяснил тем, что на сотни километров вокруг не было ни одной живой души, и поэтому даже «такой никудышный рыболов», как он, смог поймать такую рыбку.