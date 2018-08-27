Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появилось видео с телефона убитого сослуживцами солдата ВСУ
Обновленный УАЗ «Патриот»: эксклюзивные подробности
Минтруд предлагает переход на домашнее воспитание
Интерьер ванной комнаты: 12 самых частых ошибок
Пелагею перестали узнавать даже самые преданные фанаты
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
В Одинцове расстреляли молодых людей, заступившихся за кассиршу
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты
Бузова выгнала участника «Замуж за Бузову» за флирт с сестрой
Коллеги сделали Малахову сюрприз на съемках «Прямого эфира»
Дочь Эдуарда Успенского: «Всю жизнь он поддерживал секту»
София Ротару в больнице в тяжелом состоянии - СМИ
Лукашенко сделал заявление в связи с новыми санкциями против РФ
СМИ Германии оценило «стратегический план Путина»
"Русские освободили вас": основатель Pink Floyd вступился за РФ
12-летнего затянуло потоком самолета в воздух
Какие бытовые странности существуют в Британии
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Фоторепортажи
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
8Звездный дождь
15:47 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал о совместном отдыхе Путина, Шойгу и Бортникова на Енисее

Президент Владимир Путин провел минувшие субботу и воскресенье на Енисее вместе с директором Саяно-Шушенского заповедника, главой Тывы, министром обороны и директором ФСБ, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наверх
Источник: Пресс-служба Президента России

«Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника, глава Тывы, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников», — сказал Песков.

Путин не первый раз отдыхает в Тыве. Однако на этот раз президент не устраивал традиционную рыбалку, отметил Песков. По его словам, «это был видовой, природный туризм». Представитель Кремля пообещал в течение дня опубликовать «некоторые кадры минувшего уик-энда президента».

Читайте также
Ведущий Fox News после интервью с Путиным уехал с женой в отпуск в Россию

В прошлом году в августе Путин также несколько дней провел в Тыве, его вновь сопровождал уроженец этих мест Шойгу. Тогда президент побывал в труднодоступной тайге, где занимался подводной охотой и рыбачил на горных озерах.

Летом 2013 г. Путин на озере Токпак-Холь поймал щуку весом свыше 21 кг. «Тащил я ее три минуты, это все зафиксировано», — рассказывал позже Путин журналистам. Свой улов он объяснил тем, что на сотни километров вокруг не было ни одной живой души, и поэтому даже «такой никудышный рыболов», как он, смог поймать такую рыбку.

Читайте также:

Сергей Собянин проведет свою пенсионную реформу
Владелец «Пятерочек» скоро не сможет открывать магазины в некоторых важных регионах
Германия призвала реагировать на санкционную политику США
Бездомному собрали деньги на дом, но потом передумали
В России резко выросли ксенофобные настроения
Россия или Турция: кто спровоцирует мировой экономический кризис
Эксперты объяснили, зачем нужны два крана и шнурок-выключатель
Медики определили оптимальное время сна
Найдено крупнейшее «кладбище» самолетов (фото)
Спорт
Слухи: ЦСКА хочет купить игрока из Японии, Промеса ждут в Европе Форвард Такума Нисимура близок к переходу в ЦСКА. Трансфер будет оформлен в ближайшее время
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Французы показали автомобиль стоимостью 5 миллионов евро Лимитированный гиперкар стоит 5 миллионов евро, но, несмотря на рекордный ценник, все 40 машин уже проданы
Кино
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети Ведущий шоу «Привет, Андрей!» опубликовал фото из студии, на котором он запечатлен лежащим на ступеньках
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Снесен первый дом по программе реновации
Леди
Не только Петросян: разводы каких звезд стали настоящим шоком для всех Вспомним самые громкие расставания российских пар, которые случились с 2012 по 2018 год.
Дети
Сын Наташи Королевой пошел по стопам отца Архип хочет во всем быть похожим на своего папу
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь