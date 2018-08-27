Путин оценил эффективность российского ответа на санкции

Источник: РИА "Новости"

По словам главы государства, по итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. «Мы заняли первое место в мире по объему добычи нефти, второе — по добыче газа», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что Россия входит в число ведущих стран по объему выработки электроэнергии (четвертое место) и добыче угля (шестое место). По словам Путина, успехи в этой области позволяют задуматься о расширении доли России на мировом рынке угля.

Однако президент обратил внимание, что уровень газификации в российских регионах растет недостаточными темпами.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в России появятся свои аналоги газовых турбин от немецкого концерна Siemens. Их разработкой займется компания «Силовые машины», принадлежащая Алексею Мордашову и попавшая под американские санкции.

Летом 2017 года стало известно, что две турбины, произведенные для электростанции в Краснодарском крае, оказались в Крыму в обход санкций. Siemens потребовал вернуть турбины и выплатить компенсацию, но проиграл дело. В августе 2018-го немецкий концерн обжаловал решение в Верховном суде России.