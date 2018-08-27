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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны: США наращивают на Ближнем Востоке носители крылатых ракет для удара по Сирии

Министерство обороны России заявило, что параллельно с подготовкой инсценировки использования химического оружия, о которой сообщалось ранее, Соединенные Штаты наращивают на Ближнем Востоке количество носителей крылатых ракет.

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«25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США “Росс” с 28 ракетами “Томагавк”, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии», — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее в Персидский залив уже прибыл эсминец ВМС США «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами. Кроме того, на авиабазу «Эль-Удейд» в Кувейте прилетел стратегический бомбардировщик В-1 В, оснащенный 24 крылатыми ракетами JASSM.

Действия США, по словам господина Конашенкова, свидетельствуют о намерении США нанести удары по Сирии, воспользовавшись инсценировкой «химической атаки». По данным российских военных, инсценировку в провинции Идлиб, которая контролируется силами сирийской оппозиции, планируют организовать боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» — одного из ответвлений запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусра». Кроме них, принять участие в инсценировке, по данным РФ, могут сотрудники британских спецслужб.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «белые каски», действующая на контролируемых повстанцами территориях, опубликовала видеозапись последствий химического удара по Думе — пригороду Дамаска, жертвами которой якобы стали более 70 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке правительство Сирии, в ночь с 13 на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по объектам сирийской инфраструктуры, жертв не было.

Россия заявила о постановочном характере атаки и призвала к независимому расследованию инцидента. В июле эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовали предварительный доклад, в котором заявили об обнаружении следов хлора на месте предполагаемой атаки. Спустя две недели Россия обвинила экспертов организации в некомпетентности.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в СирииПоводом для нанесения удара по арабской республике стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие
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