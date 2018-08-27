В правительстве готовят ответ на новые санкции США
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экономический и военный блоки правительства готовят ответ РФ на новые санкции США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экономический и военный блоки правительства готовят ответ РФ на новые санкции США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций. Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», — заявил Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах
А официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что по делу Скрипалей в
Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории