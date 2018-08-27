Сирия приведена в повышенную боеготовность

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Американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии, вошел 25 августа в Средиземное море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, добавив, что в Персидском заливе находится USS Sullivans с 56 аналогичными ракетами, а на военную базу El Udeid в Катаре был переброшен стратегический бомбардировщик В-1 В ВВС США, на борту которого расположены 24 крылатые ракеты JASSM.



«Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков “Хайат Тахрир аш-Шам” (новое название запрещенной в РФ террористической группировки “Джебхат ан-Нусра”) для нанесения ракетного удара по Сирии», — подчеркнул генерал. По его информации, британские спецслужбы готовят инсценировку применения химоружия проправительственными силами против мирных жителей в провинции Идлиб. Он утверждает, что боевики приготовили восемь емкостей с хлором, которые доставили в деревню Халлюз в нескольких километрах от города Джиср-эш-Шухур.

По его словам, в этот район прибыла специальная группа подготовленных исламистов, прошедших обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании Olive Group.

На них якобы возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия под видом организации «Белые каски», которую Россия неоднократно обвиняла в фальсификации информации.



Опасения Минобороны о том, что провокация может стать поводом для нового удара США, Великобритании и Франции по государственным и экономическим объектам Сирии, не беспочвенны: именно по такому сценарию развивались события в апреле 2018 года после сообщений о химатаке в Восточной Гуте, приведшей к массированному ракетному обстрелу Сирии силами коалиции.

По словам источника «Ъ» в органах военного управления, информация о готовящейся атаке была подтверждена по нескольким разведывательным каналам.

Некоторые меры были приняты по итогам предыдущей атаки коалиции, говорит собеседник «Ъ»: так, на авиабазу Хмеймим в дополнение к завезенным ранее системам ПВО была передислоцирована батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». А 25 августа в Средиземное море были направлены фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»: оба вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», способными поражать в том числе и надводные корабли. Кроме того, как утверждают сирийские СМИ, Дамаск подготовил свои средства ПВО (системы С-200, С-125 и «Оса») к отражению возможного удара.



В то же время британская военная компания Olive Group, равно как и «Белые каски», опровергла обвинения российских военных. А глава «касок» Раед Салех призвал мировое сообщество защитить население Идлиба от возможного применения химоружия «сирийским режимом». «Это очень опасные заявления и напоминают сценарии, которые уже были раньше», — сказал он «Ъ».

«Белые каски» уверены, что Россия и режим готовят операцию в Идлибе, и им нужен предлог, чтобы нанести удар.

Подобного мнения придерживаются и другие представители сирийской оппозиции. Командующий одного из объединений вооруженной оппозиции «Тахрир аль-Ватан» полковник Фатех Хассун назвал в беседе с «Ъ» слова российских военных о готовящейся провокации в Идлибе «манипуляцией общественным мнением, чтобы найти предлог для узаконивания военных действий».

Хотя причастность сирийских властей к химатаке в Восточной Гуте весной этого года до сих пор не доказана, как и сам ее факт, в оппозиции уверены, что это был метод воздействия властей на местные группировки. И хотя Франция, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии из-за сообщений о химатаке, он не привел к существенному урону для Дамаска. В то же время сирийские власти смогли взять Восточную Гуту под свой контроль, да и в других районах Сирии оппозиция стала более сговорчивой.



Так или иначе, как и этой весной, обе стороны обвиняют друг друга в готовящихся провокациях. На прошлой неделе Франция, Великобритания и США предупредили Дамаск, что ответят на любое использование химоружия. Об этом говорилось, в частности, в заявлении официального представителя США при ООН. Отдельно на этой теме остановился и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Мы видим планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб. Конечно, мы обеспокоены тем, что войска Асада могут снова применить химическое оружие… Если сирийский режим применит химическое оружие, мы ответим самым решительным образом», — сказал он.

Идлиб — это точка невозврата. Если Дамаск вернет этот район под свой контроль, то вне его власти останутся только районы на Восточном берегу Евфрата, которые удерживают Силы демократической Сирии при поддержке США.