Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Жена Дмитрия Диброва станет бабушкой
Какой документ понадобится при строительстве дачи с 2019 года?
5 трендов нижнего белья, которые нравятся мужчинам
Руки по швам!Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
Появилось видео с телефона убитого сослуживцами солдата ВСУ
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты
Бузова выгнала участника «Замуж за Бузову» за флирт с сестрой
Коллеги сделали Малахову сюрприз на съемках «Прямого эфира»
Дочь Эдуарда Успенского: «Всю жизнь он поддерживал секту»
София Ротару в больнице в тяжелом состоянии - СМИ
67-летний Газманов без рубашки привел в восторг поклонников
На Бейонсе и Джей Зи напал нетрезвый фанат
"Вы сумасшедшие?": Уотерс предостерёг мир от войны с русскими
12-летнего затянуло потоком самолета в воздух
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Интерьер ванной комнаты: 12 самых частых ошибок
Фоторепортажи
8Звездный дождь
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
27 августа, источник: Lenta.Ru

Меркель и Трамп попросили Россию повлиять на Дамаск

Россия должна оказать влияние на правительство Сирии, чтобы не допустить эскалации конфликта в провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по результатам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Наверх
Источник: Reuters

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили актуальные международные вызовы, торговые вопросы, ситуацию на Украине и в регионе Западных Балкан.

Ранее 27 августа сообщалось, что сирийские ВВС были приведены в полную боевую готовность из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США. 25 августа в российском министерстве обороны впервые заявили о возможной атаке.

Отмечалось, что Вашингтон перебросил в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1 В, вооруженный 24 ракетами. По данным Минобороны России, поводом для атаки может стать провокация с химическим оружием.

Минобороны РФ призвало боевиков отказаться от провокаций в Идлибе
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа© Ньюстюб
 Порошенко решил отдать Донбасс иностранцам
Раскрыта причина пожара в «Зимней вишне»
Опубликованы фотографии отдыха Владимира Путина в Тыве
В Кении бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
Бездомному собрали деньги на дом, но потом передумали
ФАС России сочла маленькую женскую грудь физическим недостатком
Католическая церковь попала в новый секс-скандал
Найдено крупнейшее «кладбище» самолетов (фото)
Спорт
Пять вещей, которые удивили в первом списке Черчесова после ЧМ 7 сентября сборная России сыграет свой первый матч после чемпионата мира в России — с Турцией в рамках Лиги Наций. А 10-го нас ждет товарищеский матч с Чехией
Hi-Tech
Китайцы удивили ценой Знакомьтесь, это новый мощный «Покофон». И он удивит вас.
Авто
Белорусы нашли лазейку, как обойти растаможку авто В этом году власти Таможенного союза отменили заградительную пошлину на ввоз кузовов, которая ранее составляла «15%, но не менее 2907 евро»
Кино
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети Ведущий шоу «Привет, Андрей!» опубликовал фото из студии, на котором он запечатлен лежащим на ступеньках
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Снесен первый дом по программе реновации
Леди
7 реальных принцесс со сказочной судьбой Каждая девочка мечтает стать принцессой. С возрастом не многое меняется: разве что желание это становится сокровенной мечтой, о которой каждому не расскажешь.
Дети
Сын Наташи Королевой пошел по стопам отца Архип хочет во всем быть похожим на своего папу
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь