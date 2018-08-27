Меркель и Трамп попросили Россию повлиять на Дамаск

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В ходе телефонного разговора стороны также обсудили актуальные международные вызовы, торговые вопросы, ситуацию на Украине и в регионе Западных Балкан.

Ранее 27 августа сообщалось, что сирийские ВВС были приведены в полную боевую готовность из-за сообщений о подготовке авиаудара по Дамаску со стороны США. 25 августа в российском министерстве обороны впервые заявили о возможной атаке.