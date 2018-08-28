Опубликовано прощальное послание Маккейна
Бывший советник и друг сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис представил прощальное обращение американского политика к народу. Полный текст послания приводит NBC News.
Бывший советник и друг сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис представил прощальное обращение американского политика к народу. Полный текст послания приводит NBC News.
«Мы теряем наше величие, когда путаем патриотизм с первобытным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы рушить их, когда сомневаемся в силе наших идеалов и не доверяем им быть великой силой перемен, которой они всегда были», — говорится в письме.
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О смерти сенатора Маккейна стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался продолжать лечение. Семья Маккейна попросила президента Дональда Трампа не посещать похороны, а ограничиться только прощальной речью. Такие же пожелания высказали бывшим американским лидерам — Бараку Обаме и Джорджу Бушу.
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