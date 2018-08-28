Морской щит для Сирии
Российский ВМФ вывел в Средиземное море самую мощную группировку кораблей с начала участия РФ в конфликте.
Российский ВМФ вывел в Средиземное море самую мощную группировку кораблей с начала участия РФ в конфликте.
Минобороны разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за всё время участия России в сирийском конфликте. В ее состав входит 10 кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. По мнению военных экспертов, группировка выведена в море для поддержки наступления сирийской армии в провинции Идлиб — единственном регионе страны, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований. Политологи отмечают, что Россия выступает гарантом стабильности в регионе и не дает шанса заново разгореться широкомасштабной войне.
Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.
В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевые корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек» и
Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».
Ситуация схожа с 2013 годом, когда в Восточной Гуте якобы были взорваны некие химические боеприпасы. США попытались возложить вину на правительственные войска и заявили о готовности начать ограниченную военную операцию против режима Башара Асада в Сирии. В ответ Россия усилила группировку
Присутствие российских военных кораблей в Сирии соответствует международному праву и осуществляется с одобрения сирийского правительства, заявил «Известиям»
Российское присутствие важно, чтобы не позволить западным странам помешать скорейшему завершению войны. Российские силы выступают гарантом стабильности в регионе и не дают разгореться широкой региональной войне.
Сейчас сирийская армия готовится к операции в провинции Идлиб, единственном регионе страны, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований. При необходимости российские корабли окажут поддержку сирийскому наступлению, считает
Именно для этого в Средиземном море выведено одновременно восемь носителей ракет «Калибр». Эти комплексы эффективно стреляют по береговым целям, поэтому могут оказать мощную огневую поддержку сирийским войскам, проводящим сухопутную операцию.
По мнению политолога Роланда Биджамова, такое усиление на Средиземном море в первую очередь связано с тем, что туда подтягиваются
— И, конечно, эта провокация вполне возможна. Ситуация повторяется не в первый раз. Как только появляются реальные предпосылки к установлению мира в Сирии, американцы пытаются их разрушить, — полагает Роланд Биджамов.
Остается надеяться, что присутствие российских кораблей охладит горячие головы, планирующие очередную эскалацию конфликта.
— Будем надеяться, что если и произойдет эскалация, то только на дипломатическом уровне. Безусловно, то, что туда направляется наша группировка, — отрезвляющий фактор. Только так это можно рассматривать, и, возможно, это остановит американцев, — заявил эксперт.
Российский ВМФ принимает непосредственное участие в военной операции в Сирии. В разное время в состав соединения на основе ротации входили флагманы флотов РФ, том числе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Одной из главных задач ВМФ было обеспечение доставки морским путем вооружения, боеприпасов,