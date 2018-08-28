Морской щит для Сирии

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за всё время участия России в сирийском конфликте. В ее состав входит 10 кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. По мнению военных экспертов, группировка выведена в море для поддержки наступления сирийской армии в провинции Идлиб — единственном регионе страны, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований. Политологи отмечают, что Россия выступает гарантом стабильности в регионе и не дает шанса заново разгореться широкомасштабной войне.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

По данным «Известий», постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море состоит из 10 кораблей и двух подводных лодок. Представлены все флоты, кроме Тихоокеанского. Это самая мощная группировка с начала операции.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевые корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек» и дизель-электрические подводные лодки Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». На подходе еще несколько кораблей. На крейсере «Маршал Устинов» развернут мощный противокорабельный ракетный комплекс «Вулкан», а восемь боевых кораблей — носители крылатых ракет «Калибр».

Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».

Ситуация схожа с 2013 годом, когда в Восточной Гуте якобы были взорваны некие химические боеприпасы. США попытались возложить вину на правительственные войска и заявили о готовности начать ограниченную военную операцию против режима Башара Асада в Сирии. В ответ Россия усилила группировку Военно-морского флота в Средиземном море. Тогда российские корабли оттеснили американские от берега. После событий в Восточной Гуте и Средиземном море по договоренности сторон химическое оружие, которое находилось в распоряжении сирийских властей, было уничтожено.

Присутствие российских военных кораблей в Сирии соответствует международному праву и осуществляется с одобрения сирийского правительства, заявил «Известиям» пресс-секретарь сирийского парламента Наджи Габид:

Российское присутствие важно, чтобы не позволить западным странам помешать скорейшему завершению войны. Российские силы выступают гарантом стабильности в регионе и не дают разгореться широкой региональной войне.

Сейчас сирийская армия готовится к операции в провинции Идлиб, единственном регионе страны, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований. При необходимости российские корабли окажут поддержку сирийскому наступлению, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков:

Именно для этого в Средиземном море выведено одновременно восемь носителей ракет «Калибр». Эти комплексы эффективно стреляют по береговым целям, поэтому могут оказать мощную огневую поддержку сирийским войскам, проводящим сухопутную операцию.

По мнению политолога Роланда Биджамова, такое усиление на Средиземном море в первую очередь связано с тем, что туда подтягиваются военно-морские силы США, и с провокационными заявлениями по поводу якобы предстоящей химической атаки со стороны сирийской армии.

— И, конечно, эта провокация вполне возможна. Ситуация повторяется не в первый раз. Как только появляются реальные предпосылки к установлению мира в Сирии, американцы пытаются их разрушить, — полагает Роланд Биджамов.

Остается надеяться, что присутствие российских кораблей охладит горячие головы, планирующие очередную эскалацию конфликта.

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— Будем надеяться, что если и произойдет эскалация, то только на дипломатическом уровне. Безусловно, то, что туда направляется наша группировка, — отрезвляющий фактор. Только так это можно рассматривать, и, возможно, это остановит американцев, — заявил эксперт.