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01:22 (мск), источник: Ведомости

Пентагон опроверг стягивание носителей крылатых ракет к Сирии

Представитель Пентагона США Эрих Пэхон опроверг агентству ТАСС стягивание американских носителей крылатых ракет к Сирии для удара по силам, верным президенту страны Башару Асаду.

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Источник: Reuters

«Что я могу сказать вам, так это то, что российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой. Они неверны», — цитирует агентство заявление Пэхона. Он подчеркнул, что «это не означает, что США не готовы дать ответ, если президент [США Дональд Трамп] даст прямое указание предпринять такие действия».

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О стягивании к Сирии носителей крылатых ракет США в понедельник сообщило Минобороны России. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков отметил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США «Росс» с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, радиус действия которых позволяет нанести удары по Сирии. По мнению российского Минобороны, это еще одно подтверждение того, что США намерены воспользоваться инсценировкой химической атаки боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») для удара по сирийским правительственным силам.

По словам Конашенкова, до того ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1 В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-поверхность» JASSM.

Минобороны России обвиняет в содействии сирийским боевикам спецслужбы Великобритании. По этой информации, в район провинции Идлиб прибыла группа исламистов, подготовленных специалистами британской частной военной компании Olive Group, и восемь баллонов хлора.

«Провокация, которая планируется при активном участии британских спецслужб, должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», — заявил на выходных руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

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