Две недели без премьера: увидятся ли Путин и Медведев в Сибири
Что будет обсуждать Владимир Путин на совещании с правительством в Омске.
Что будет обсуждать Владимир Путин на совещании с правительством в Омске.
В Омской области 28 августа Владимир Путин проведет совещание по
Во вторник, 28 августа, во второй половине дня в Омской области президент Владимир Путин проведёт совещание по
Последний раз совещание с членами правительства проходило в Кремле 18 июля, обсуждались, в частности, предварительные итоги проведения чемпионата мира по футболу. Дмитрий Медведев на нем присутствовал.
Вопрос участия или не участия премьера в публичных мероприятиях является главной интригой российской политической жизни августа, поскольку он давно не появляется на публике. Но, как рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник, он общался по телефону с главой правительства по рабочему вопросу на минувшей неделе.
При этом причину того, почему
Как сообщала ранее «Газета.Ru», председатель правительства не брал отпуск, и не оформлял больничный лист.
На сайте правительства в интернете последняя новость, касающаяся
Кроме того, регулярно появляются правительственные документы, которые подписывает глава кабинета министров. В понедельник, 27 августа, появилось распоряжение об утверждении перечня субъектов Федерации, в которых в 2019 году будут софинансироваться расходные обязательства по поддержке семей в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей. При этом сам документ был подписан Медведевым в пятницу, 24 августа.
Ранее Владимир Путин говорил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста. А Дмитрий Медведев на Камчатке сравнил эту меру с необходимым «горьким лекарством».
По информации «Газеты.Ru», на совещании в Омске будут присутствовать первый
Владимир Путин уже несколько дней находится в поездке по Сибири и Дальнему Востоку. Так
«В условиях искусственных ограничений последних лет российский ТЭК сумел ответить на стоящие перед ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Мы заняли первое место по объему добычи нефти, второе — по добыче газа», — подчеркнул Путин, в ходе заседания.
«Что касается минувших субботы и воскресенья, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Туве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — заявил Песков.
По словам
На момент подготовки данного материала, на сайте правительства отсутствовал анонс совещания в Омске. Подтвердить участие в мероприятии Дмитрия Медведева также не удалось.