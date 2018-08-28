Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интрига: внезапное «исчезновение» Медведева вызвало ажиотаж
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
Дочь Любови Успенской может лишиться наследства
Какие бытовые странности существуют в Британии
«Я хочу домой»: исповедь провинциалки, которая покорила Москву
Руки по швам!Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
Украинцы, побывавшие в Крыму, скоро взбунтуются - эксперт
В РФ расстреляли людей, заступившихся за кассиршу
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети
Бузова и Бородина устроили перепалку на съемочной площадке
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
Дочь Эдуарда Успенского: «Он поддерживал секту»
Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу
Меркель и Трамп обратились к России с призывом
Валентин Гафт рассказал о гонораре за участие в шоу Малахова
"Не выдержит операцию": Поргина о Караченцове
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Какие бытовые странности существуют в Британии
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
10:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров назвал американскую демократию «карточным домиком»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал американскую демократию «карточным домиком». Такое заявление он сделал в интервью словацкой газете «Правда», опубликованном на сайте российского МИД.

Наверх
Источник: AP 2018
Неужели кто-то всерьез верит, что ресторатор из России (российский миллиардер Евгений Пригожин, которого считают причастным к вмешательству в американские выборы — прим. «Ленты.ру»), размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы в такой мощной державе, как Соединенные Штаты.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России

По словам министра, такое предположение «выставляет на посмешище всю политическую систему США, представляя демократию там в виде “карточного домика”».

Дипломат сравнил Пригожина с американским финансистом Джорджем Соросом, подчеркнув, что американский истеблишмент, как и российский, не располагает информацией о том, чем занимаются бизнесмены. «Попробуйте спросить Госдепартамент и в ответ услышите: это, мол, его [Сороса] личное дело, а американские власти к этому отношения не имеют», — отметил Лавров.

Он заявил, что Москва никогда не вмешивается в дела других государств, и добавил, что Кремль неоднократно предлагал Белому дому создать двустороннюю рабочую группу по кибербезопасности. Однако Вашингтон российскую инициативу не поддерживает.

Читайте также
Путин заявил, что знает Пригожина, обвиняемого в США по делу о выборах

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США, Москва все обвинения отрицает. 13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским сотрудникам военной разведки (Главного управления Генштаба ВС России, более известного как ГРУ). По данным спецслужб США, российская сторона использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Сорос — один из самых богатых людей планеты. Forbes оценивает его состояние в 23 миллиарда долларов. У инвестора неоднозначная мировая репутация. Его часто называют биржевым спекулянтом, а также критикуют за попытку влиять на политику иностранных государств. В сентябре петиция на сайте Белого дома в пользу того, чтобы признать Сороса террористом, набрала более 100 тысяч подписей.

Читайте также:

Следите за развитием темы«Russiagate»
 Порошенко решил отдать Донбасс иностранцам
Раскрыта причина пожара в «Зимней вишне»
Две недели без премьера: увидятся ли Путин и Медведев в Сибири
Названа неожиданная опасность шашлыков
Инцидент с военным эшелоном в Забайкалье связан с криминалом
Опубликовано прощальное послание Маккейна
Ефимова рассказала о разнице между тренировками в России и США
Путин: Россия способна осуществить научно-технологический прорыв
Спорт
«Тоттенхэм» уничтожил «МЮ», Моуринью приблизился к отставке «Шпоры» разорвали в клочья команду Особенного
Hi-Tech
Китайцы удивили ценой Знакомьтесь, это новый мощный «Покофон». И он удивит вас.
Авто
Белорусы нашли лазейку, как обойти растаможку авто В этом году власти Таможенного союза отменили заградительную пошлину на ввоз кузовов, которая ранее составляла «15%, но не менее 2907 евро»
Кино
Выступление звезды 70-х поразило наставников шоу «Голос 60+» 69-летний Джими Беллмартин стал участником голландской версии вокального конкурса для пожилых людей
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь