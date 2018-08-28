Путин в среду выступит с заявлением по пенсионным изменениям

Источник: РИА "Новости"

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — заявил Путин.

Изменения в законодательстве

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

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Правительство поясняло, что благодаря этим мерам пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году вырастут на тысячу рублей. К 2024 году ожидается, что выплата составит около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Мнение президента

Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть.

Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73−74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.