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11:53 (мск), источник: Интерфакс

Путин анонсировал выступление с заявлением по пенсионной реформе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что в среду может рассказать о своем отношении к пенсионной реформе.

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Источник: Reuters

«Я в ближайшее время, — возможно, прямо завтра — свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сказал Путин в Омске на совещании по социально-экономическим вопросам.

«Со своей стороны, разумеется, постоянно внимательно слежу за ходом дискуссии. У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов», — сказал Путин.

«Самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан», подчеркнул президент.

Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была финансово устойчивой, но, самое главное, обеспечивала достойное качество жизни.
Владимир Путин
президент РФ

Он отметил, что считает правильным, что правительство при подготовке изменений пенсионного законодательства руководствовалось жесткими расчетами.

«Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами», — сказал лидер. «Так и должно быть», — добавил он.

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Путин назвал ожидаемой реакцию общества на предложения правительства повысить пенсионный возраст.

«Безусловно, все это ожидаемая абсолютно реакция, (пенсионная реформа) вызвала достаточно острую дискуссию в обществе. Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста — а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе — крайне важна и чувствительна. И вряд ли кому-то может понравиться», — сказал глава государства.

Говоря о важности и значении реформы, Путин подчеркнул:

Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда. Мы должны понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном смягчении пенсионной реформы Путиным.

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