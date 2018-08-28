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12:25 (мск), источник: Daily Storm

36 тысяч танков и 300 тысяч солдат: Шойгу анонсировал крупнейшие за почти 40 лет учения

Глава российского оборонного ведомства отметил, что маневры будут напоминать «Запад-81».

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Источник: РИА "Новости"

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что маневры «Восток-2018», которые пройдут в первой половине сентября в Центральном и Восточном военных округах, станут крупнейшими в новейшей российской истории. Последний раз такие масштабные учения проводились в 1981 году, то есть еще Советской армией.

По словам военного министра, в рамках «Востока-2018» будут задействованы 36 тысяч танков и других типов бронетехники, 300 тысяч личного состава (включая все подразделения ВДВ), а также более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников. Будут также задействованы корабли Тихоокеанского и Северного флотов. Условия проведения учений будут максимально напоминать боевые, отметил Шойгу. В крупнейших маневрах, кроме российской войск, примут участие также подразделения из Китая и Монголии.

«Они [учения] в чем-то повторяют “Запад-81”, но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — сказал министр обороны на встрече с журналистами в Абакане.

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Учения «Запад-81» проходили в сентябре 1981 года в Белоруссии, Прибалтике и Украине. Западные СМИ тогда сообщали, что Советская армия отрабатывала возможные сценарии ввода войск в Польшу, в которой в тот момент проходили массовые акции протеста против правительства. Через несколько месяцев после завершения учений «Запад-81» Польша ввела у себя на территории военное положение, но советские войска в страну не вошли.

В отличие от «Запада-81», маневры «Восток-2018» будут проводиться не в европейской части страны, а на Дальнем Востоке и в Сибири. В конце августа в Забайкалье прошли так называемые подготовительные учения к «Востоку-81» — в частности, авиация отрабатывала задачи по оперативной передислокации. Всего до начала учений «Восток-2018» планируется провести 15 таких подготовительных маневров.

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