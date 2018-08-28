Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформе

Источник: AP 2018

Он подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду, 29 августа.

Ранее сегодня на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске Владимир Путин сообщил, что, возможно, в среду детально изложит свое отношение к пенсионной реформе, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.

«Я в ближайшее время, возможно, прямо завтра свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сказал президент.

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Ранее Путин всего один раз публично комментировал инициативу об увеличении пенсионного возраста. Тогда он заявил, что ему не нравится никакой вариант реформы. «Мне никакой не нравится (вариант реформы — ИФ), связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал 20 июля в ходе общения с волонтерами Путин.

Госдума РФ 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста. В настоящее время он готовится к принятию во втором чтении.

Законопроект предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.