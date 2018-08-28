Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макрон кардинально изменил позицию о партнерстве с РФ
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Двухлетняя дочь Сергея Безрукова «работает» дома папой
Как несовершеннолетних россиянок вербуют в эскортницы
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Валютный рынок перепуган ответом России на санкции США
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Бузова выгнала участника «Замуж за Бузову» за флирт с сестрой
Выступление звезды 70-х поразило наставников шоу «Голос 60+»
Степаненко передумала разводиться с Петросяном: адвокат Жорин
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Стало известно о звонке Путина Тулееву
МИД РФ отреагировал на смерть Маккейна
Учёные назвали новые внешние признаки скорой смерти
Лизнули Лизу: танец дочки Пугачевой стал конфузом
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Силовиков нашли на Охотном ряду

«Трансперенси интернешнл» посчитала, сколько депутатов продвигает интересы спецслужб и правоохранителей.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл» (ТИ) проанализировал деятельность и биографии всех действующих депутатов Госдумы и пришел к выводу, что каждый пятый парламентарий принадлежит к силовому лобби. На деле это означает продвижение интересов ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии, Минобороны и других. При этом расходы на силовые статьи бюджета страны с 2012 года начали резко расти. Депутаты свою причастность к лобби отрицают.

Для вычисления лоббистов в ТИ определили два критерия: их законотворческую деятельность и профессиональные отношения с силовыми структурами до избрания.

По данным организации, в нынешнем созыве Госдумы 86 депутатов (19% от общего числа) принадлежат к силовому лобби.

26 депутатов, по мнению ТИ, относятся к лобби Минобороны, 20 — к ФСБ, 7 — к МВД, 8 — к прокуратуре и СК. Такие ведомства, как Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и МЧС, собственных лоббистов не имеют, но их интересы вместе с интересами других силовиков также продвигает силовое лобби. «Практики лоббирования разнообразны: от официальных письменных обращений, участия в консультациях и рабочих совещаниях, организации публичных кампаний до неформальных встреч лоббистов с представителями власти и различных форм финансирования», — говорится в расследовании ТИ.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции возглавляет Василий Пискарев, который до избрания в Госдуму с 2012 по 2016 год занимал должность первого заместителя председателя Следственного комитета. Господин Пискарев занимает также должность сопредседателя комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Первым зампредом комитета по безопасности является Эрнест Валеев, бывший заместитель генерального прокурора. Еще один зампред комитета — Анатолий Выборный, служивший до 2003 года в Главной военной прокуратуре. Подгруппа лоббистов прокуратуры и СК численно меньше Минобороны, но имеет формально большое влияние в профильном комитете Госдумы и в группе силового лобби в целом, считают в ТИ.

Пресс-секретарь ТИ Артем Ефимов напомнил, что отстаивание интересов того или иного ведомства официально противоправным не является. Дело в том, что в России лоббирование никак не регулируется законодательно, хотя во всем мире это считается важным элементом системы противодействия коррупции. «В первую очередь лобби сосредоточено в профильных комитетах — по обороне, по безопасности и противодействию коррупции. Это распространенная практика, когда выходцы из ведомств целенаправленно идут в законодатели, чтобы продолжать работать для них уже оттуда», — сказал «Ъ» господин Ефимов.

Эрнест Валеев назвал зачисление его в силовое лобби «глупостями». Еще один член комитета по обороне, Павел Дорохин (КПРФ), также отрицает свою принадлежность к нему. «Это гипотетические бездоказательные размышления. Последние годы депутатов часто в этом обвиняют. Поддержишь направление — сразу лоббист. Те инициативы, которые я поддержал и которые перечислены в докладе, — они шли снизу, от народа, обсуждались с экспертами. Каждый руководствуется своей совестью при внесении инициатив», — сказал он «Ъ». В качестве примера лоббистского законопроекта, который поддержал господин Дорохин, ТИ приводит инициативу о льготах для Героев СССР, России и кавалеров ордена Славы.

Из 86 отнесенных к лобби депутатов 24 избирались в Госдуму более двух раз, еще 29 — дважды (в 2011 и 2016 годах).

«Исходя из этого, мы можем отметить последовательное усиление силового лобби в шестом и седьмом созывах, — говорится в докладе ТИ.— Усиление силовиков находит свое отражение в распределении средств в статьях бюджета РФ».

Расходы на силовые статьи бюджета стали резко расти с 2012 года. Так, в пиковый 2016 год по статье «Национальная оборона» только официально было потрачено 3 трлн 775 млрд руб. В том же году образование получило лишь 597 млрд руб., а здравоохранение — 439 млрд руб. Отмечается, что установить точную сумму расходов по этой сфере сложно: часть из них засекречена, а часть наряду со статьями «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» попадает в бюджет в статьях «Социальная политика» и «Национальная экономика». «Уже имея ряд привилегий (ранний выхода на пенсию, субсидии на покупку жилья, бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинские услуги для себя и членов своих семей и проч.), силовики оказывают влияние на законодательный процесс, чтобы увеличить социальную поддержку от государства», — резюмируют в докладе.

Екатерина Гробман

 От рубля избавляются даже в России
Почему Кадырову хотят запретить въезд в Москву?
В Кремле назвали формат заявления Путина по пенсиям
Володин объяснил, как его мать купила 400-метровую квартиру
Жители Таганрога показали «комариный апокалипсис» (видео)
Ученые выяснили, зачем женщины делают откровенные фото
Рыбаки сняли на видео неожиданный прыжок крокодила в их лодку
Ефимова рассказала о разнице между тренировками в России и США
Обжигалась и снова любила. Что скрывала Наталья Гундарева
Спорт
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако» Французские медиа сообщали, что «Монако» интересуется Квинси Промесом, но это не так. В одной команде с Александром Головиным лидер «Спартака» точно не сыграет
Hi-Tech
В России появится новый штраф Предлагаемые поправки в КоАП вводят специальный термин: внешний пилот.
Авто
Белорусы нашли лазейку, как обойти растаможку авто В этом году власти Таможенного союза отменили заградительную пошлину на ввоз кузовов, которая ранее составляла «15%, но не менее 2907 евро»
Кино
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет Звезды «Универа» отмечают юбилей ситкома и откровенно рассказывают о том, как за это время изменилась их жизнь
Недвижимость
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Будущее на руинах: как преобразовать промзону с выгодой
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь