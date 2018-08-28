Силовиков нашли на Охотном ряду

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл» (ТИ) проанализировал деятельность и биографии всех действующих депутатов Госдумы и пришел к выводу, что каждый пятый парламентарий принадлежит к силовому лобби. На деле это означает продвижение интересов ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии, Минобороны и других. При этом расходы на силовые статьи бюджета страны с 2012 года начали резко расти. Депутаты свою причастность к лобби отрицают.

Для вычисления лоббистов в ТИ определили два критерия: их законотворческую деятельность и профессиональные отношения с силовыми структурами до избрания.

По данным организации, в нынешнем созыве Госдумы 86 депутатов (19% от общего числа) принадлежат к силовому лобби.

26 депутатов, по мнению ТИ, относятся к лобби Минобороны, 20 — к ФСБ, 7 — к МВД, 8 — к прокуратуре и СК. Такие ведомства, как Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и МЧС, собственных лоббистов не имеют, но их интересы вместе с интересами других силовиков также продвигает силовое лобби. «Практики лоббирования разнообразны: от официальных письменных обращений, участия в консультациях и рабочих совещаниях, организации публичных кампаний до неформальных встреч лоббистов с представителями власти и различных форм финансирования», — говорится в расследовании ТИ.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции возглавляет Василий Пискарев, который до избрания в Госдуму с 2012 по 2016 год занимал должность первого заместителя председателя Следственного комитета. Господин Пискарев занимает также должность сопредседателя комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Первым зампредом комитета по безопасности является Эрнест Валеев, бывший заместитель генерального прокурора. Еще один зампред комитета — Анатолий Выборный, служивший до 2003 года в Главной военной прокуратуре. Подгруппа лоббистов прокуратуры и СК численно меньше Минобороны, но имеет формально большое влияние в профильном комитете Госдумы и в группе силового лобби в целом, считают в ТИ.

Пресс-секретарь ТИ Артем Ефимов напомнил, что отстаивание интересов того или иного ведомства официально противоправным не является. Дело в том, что в России лоббирование никак не регулируется законодательно, хотя во всем мире это считается важным элементом системы противодействия коррупции. «В первую очередь лобби сосредоточено в профильных комитетах — по обороне, по безопасности и противодействию коррупции. Это распространенная практика, когда выходцы из ведомств целенаправленно идут в законодатели, чтобы продолжать работать для них уже оттуда», — сказал «Ъ» господин Ефимов.

Эрнест Валеев назвал зачисление его в силовое лобби «глупостями». Еще один член комитета по обороне, Павел Дорохин (КПРФ), также отрицает свою принадлежность к нему. «Это гипотетические бездоказательные размышления. Последние годы депутатов часто в этом обвиняют. Поддержишь направление — сразу лоббист. Те инициативы, которые я поддержал и которые перечислены в докладе, — они шли снизу, от народа, обсуждались с экспертами. Каждый руководствуется своей совестью при внесении инициатив», — сказал он «Ъ». В качестве примера лоббистского законопроекта, который поддержал господин Дорохин, ТИ приводит инициативу о льготах для Героев СССР, России и кавалеров ордена Славы.

Из 86 отнесенных к лобби депутатов 24 избирались в Госдуму более двух раз, еще 29 — дважды (в 2011 и 2016 годах).

«Исходя из этого, мы можем отметить последовательное усиление силового лобби в шестом и седьмом созывах, — говорится в докладе ТИ.— Усиление силовиков находит свое отражение в распределении средств в статьях бюджета РФ».

Расходы на силовые статьи бюджета стали резко расти с 2012 года. Так, в пиковый 2016 год по статье «Национальная оборона» только официально было потрачено 3 трлн 775 млрд руб. В том же году образование получило лишь 597 млрд руб., а здравоохранение — 439 млрд руб. Отмечается, что установить точную сумму расходов по этой сфере сложно: часть из них засекречена, а часть наряду со статьями «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» попадает в бюджет в статьях «Социальная политика» и «Национальная экономика». «Уже имея ряд привилегий (ранний выхода на пенсию, субсидии на покупку жилья, бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинские услуги для себя и членов своих семей и проч.), силовики оказывают влияние на законодательный процесс, чтобы увеличить социальную поддержку от государства», — резюмируют в докладе.