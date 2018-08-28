Кремль объяснил, почему Путин решил высказаться по пенсионной реформе в телеобращении
Президент России Владимир Путин решил изложить свою точку зрения по изменениям пенсионной реформы в формате телеобращения
Президент России Владимир Путин решил изложить свою точку зрения по изменениям пенсионной реформы в формате телеобращения
«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных вот этих инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», — ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM».
Владимир Путин выскажет мнение о пенсионной реформе в формате телеобращения 29 августа. Время выступления президента пока не известно.
Президент впервые высказался по вопросу изменения пенсионного законодательства 20 июля. Тогда он сказал, что никакой из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста ему не нравится.
19 июля Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ предполагает постепенное повышение пенсионного возраста (до 65 лет к 2028 году для мужчин и до 63 лет к 2034 году для женщин). Инициатива вызвала недовольство многих граждан. 28 и 29 июля в нескольких городах России прошли митинги против запланированной реформы.