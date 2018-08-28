Кремль объяснил, почему Путин решил высказаться по пенсионной реформе в телеобращении

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«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных вот этих инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», — ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM».

Владимир Путин выскажет мнение о пенсионной реформе в формате телеобращения 29 августа. Время выступления президента пока не известно.

Президент впервые высказался по вопросу изменения пенсионного законодательства 20 июля. Тогда он сказал, что никакой из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста ему не нравится.