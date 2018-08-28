Как Владимир Путин выступал с телеобращениями к населению

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24 марта 2000 года Владимир Путин, занимавший пост и. о. президента, в телеобращении призвал граждан России проголосовать на выборах. В заявлении он отметил: «Пока наши солдаты проливали кровь на Северном Кавказе, по стране и за ее пределами подчас разносилось вранье. Хочу сказать, что кто бы и зачем бы ни использовал это трудное время против государства, у них не получилось». В дальнейшем он традиционно обращался к гражданам с призывом голосовать на федеральных выборах.

17 мая 2000 года, впервые после вступления в должность, президент Владимир Путин по телевидению отчитался о внесении пакета законопроектов. Реформы, в частности, касались принципов формирования Совета федерации, порядка отстранения от должности глав регионов и роспуска заксобраний. Необходимость поправок он объяснил так:

Вы не хуже меня знаете, что расхлябанность власти дороже всего обходится миллионам простых людей.

11 сентября 2001 года, в связи с террористическими атаками в США, Владимир Путин выступил с телеобращением и выразил соболезнования американскому народу: «Мы (население России.— “Ъ”) с вами, мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль».

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24 сентября 2001 года Владимир Путин выступил с обращением, в котором изложил позицию по антитеррористической операции в Афганистане. В конце речи он добавил, что «эффективно бороться с религиозным экстремизмом и фанатизмом, не только исламским, но и всякого другого толка, можно только при активном участии самих религиозных общин».

26 октября 2002 года, после освобождения заложников в Театральном центре на Дубровке, Владимир Путин выступил с телеобращением. В частности, он заявил:

Мы не смогли спасти всех. Простите нас.

16 марта 2003 года, накануне референдума по проекту конституции Чечни и законопроектам о выборах президента и парламента региона, Владимир Путин выступил по чеченскому телевидению. В заявлении он сказал: «Мы должны добиться того, чтобы граждане России — жители Чечни — перестали жить в страхе. Перестали бояться ночного стука в дверь и прятаться от так называемых зачисток. У народа Чечни должна быть достойная человеческая жизнь».

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24 февраля 2004 года Владимир Путин сообщил населению об отставке правительства во главе с Михаилом Касьяновым. В частности, он заявил: «Оно (решение об отставке.— “Ъ”) продиктовано желанием еще раз обозначить свою позицию в вопросе о том, каков будет курс развития страны».

4 сентября 2004 года, после теракта в Беслане, Владимир Путин обратился с телеобращением к населению. Выражая поддержку пострадавшим и родным погибших, он заявил: «Мы не смогли на них (вопросы безопасности и обороны.— “Ъ”) адекватно среагировать. Проявили слабость. А слабых — бьют».

23 апреля 2007 года Владимир Путин выступил с телеобращением в связи с кончиной бывшего президента России Бориса Ельцина. В своей речи он заявил:

Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая, демократическая Россия — свободное, открытое миру государство. Государство, в котором власть действительно принадлежит народу.

22 февраля 2016 года Владимир Путин выступил с телеобращением в связи с принятием заявления о прекращении основной операции в Сирии. Он заявил: «Появился наконец реальный шанс положить конец многолетнему кровопролитию и насилию».

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