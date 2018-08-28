Порошенко заявил о готовности Украины к денонсации договора о дружбе с РФ
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году, и ожидает соответствующих документов от министерства иностранных дел.
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