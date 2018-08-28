Порошенко заявил о готовности Украины к денонсации договора о дружбе с РФ

Источник: AP 2018

«Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу — прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», — сказал Порошенко во вторник на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Уже в ближайшее время я жду от министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса. Петр Порошенко Президент Украины

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 года на десять лет с последующей автоматической пролонгацией по согласию сторон. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года с момента обмена ратификационными грамотами.

Договор закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.