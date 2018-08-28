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18:33 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно время телеобращения Путина по пенсионным изменениям

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеобращение президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Телеобращение будет показано в 12:00 мск», — сказал Песков.

Ранее во вторник Путин провел в Омске совещание, на котором обсуждался вопрос об изменениях в пенсионной системе. Глава государства сообщил, что детально сформулирует свою позицию по пенсионным изменениям и озвучит ее в среду.

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