Стало известно время телеобращения Путина по пенсионным изменениям
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеобращение президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеобращение президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил
«Телеобращение будет показано в 12:00 мск», — сказал Песков.
Ранее во вторник Путин провел в Омске совещание, на котором обсуждался вопрос об изменениях в пенсионной системе. Глава государства сообщил, что детально сформулирует свою позицию по пенсионным изменениям и озвучит ее в среду.