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20:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В чем суть договора о дружбе с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу страны подготовить документы для разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. История и суть этого документа — в материале «Ъ».

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Источник: Reuters

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Верховная рада ратифицировала его 14 января 1998 года, а ратификация в российском парламенте затянулась еще на год.

150 депутатов Госдумы (в основном от ЛДПР и левых фракций) обратились в Конституционный суд и требовали проверить договор на предмет соответствия российской Конституции (КС в итоге заявил об отказе от рассмотрения). Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в день голосования призвал сенаторов отложить ратификацию до тех пор, пока не будут сняты «все вопросы, неясности и уязвимые места, чтобы в будущем договор не стал предметом разных толкований».

Одним из главных противников договора был мэр Москвы и лидер «Отечества» Юрий Лужков, который добился переноса голосования. Его соратники выступали с критикой по всем подведомственным Москве телеканалам, «Отечество» даже организовало митинг у памятника маршалу Жукову.

МИД РФ отвечал на сомнения депутатов, что договор — это рамочный документ, он определяет правовые рамки для решения конкретных проблем, а «остаются правовые основания для возвращения Севастополя России.

В результате Госдума ратифицировала документ только 25 декабря 1998 года, а Совет федерации — 17 февраля 1999 года. 1 апреля 1999 года договор вступил в силу сроком на десять лет с последующей автоматической пролонгацией.

1 октября 2008 года истек срок, когда Россия или Украина могли заявить о выходе из Договора о дружбе. Ни одна из сторон не заявила о своем намерении этот документ дезавуировать. В результате его действие было продлено еще на 10 лет. Одним из главных критиков договора при этом оставался мэр Москвы Юрий Лужков, который заявлял что украинские власти «выдавливают русский язык из своей страны».

Всего в документе 41 статья. Он, в частности, гласит, что стороны:

— уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ;.

— обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории;.

— прилагают усилия к тому, чтобы урегулирование всех спорных проблем осуществлялось исключительно мирными средствами;

— не позволят использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны;.

— развивают свои отношения в сфере военного, военно-технического сотрудничества, транспорта, таможни, культуры, СМИ, туризма, спорта и других сферах;.

— сотрудничают в области образования, науки и техники, поощряют обмен специалистами;.

— защищают права своих граждан, проживающих на территории другой страны;

— сотрудничают в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и др.

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