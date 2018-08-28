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21:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев заявил о гибели 200 российских военных в ходе боев под Иловайском в 2014 году

Во время боевых действий в районе Иловайска Донецкой области Украины 24—29 августа 2014 года погибли более двухсот российских военных, заявил на пресс-конференции начальник управления гражданско-военного сотрудничества вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Ноздрачев.

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Источник: AP 2018

«Если брать бои вокруг Иловайска, то по данным разведки, численность потерь регулярных войск Российской Федерации составляет более 200 погибших и 300 раненых военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении и блокировании вооруженных сил Украины», — приводит его слова Минобороны Украины.

Господин Нечаев заявил, что, по данным разведки, всего в 2014 году на востоке Украины погибли не менее 1,7 тыс. человек. Москва не признает участие действующих военнослужащих российской армии в конфликте на востоке Украины.

В иловайском котле погибли 336 украинских военных, из них 150 — военнослужащие ВСУ, сообщили на пресс-конференции. «В моргах сейчас находятся — если мы берем этап именно иловайских боев — еще 15 без вести пропавших, которых мы пока не можем идентифицировать», — рассказал представитель ВСУ (цитата по «Интерфаксу»). Еще 128 украинских военных оказались в плену, из них 11 еще не освобождены.

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