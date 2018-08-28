Киев заявил о гибели 200 российских военных в ходе боев под Иловайском в 2014 году

«Если брать бои вокруг Иловайска, то по данным разведки, численность потерь регулярных войск Российской Федерации составляет более 200 погибших и 300 раненых военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении и блокировании вооруженных сил Украины», — приводит его слова Минобороны Украины.

Господин Нечаев заявил, что, по данным разведки, всего в 2014 году на востоке Украины погибли не менее 1,7 тыс. человек. Москва не признает участие действующих военнослужащих российской армии в конфликте на востоке Украины.