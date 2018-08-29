Макрон призвал снизить зависимость Европы от США в вопросах безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе турне по Дании и Финляндии поднял вопросы об укреплении европейской безопасности и снижения зависимости от США.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе турне по Дании и Финляндии поднял вопросы об укреплении европейской безопасности и снижения зависимости от США.
Более того, французский лидер считает необходимым подключить к обсуждению этого вопроса Россию. «Газета.Ru» разобралась, возможно ли возобновление сотрудничества двух стран и в каких сферах оно достижимо.
Вопрос об укреплении европейской безопасности президент Франции Эммануэль Макрон поднял на встрече с
Намек Макрона относился к тому, что Дания, будучи членом ЕС, не принимает участие в обсуждении обороны, хотя в последнее время дискуссия по этому поводу в Дании все же ведется — ее активизировал как раз Рассмуссен.
Финляндия не является членом НАТО, но проявляет интерес к сотрудничеству с ЕС в области обороны. При этом Хельсинки также сохраняет хорошие отношения с Москвой, хотя и поддерживает антироссийские санкции со стороны ЕС.
Более того, французский президент призвал «начать всестороннее обсуждение этих вопросов со всеми партнерами Европы, включая Россию и Турцию».
Авторы AP также отмечают, что Макрон неоднократно пытался убедить Трампа не выходить из Парижского климатического соглашения и иранской ядерной сделки. Французский лидер также призывал Трампа не вводить пошлины на сталь и алюминий из Европы.
Однако, несмотря на взаимную симпатию, на уступки Трамп так и не пошел. Кроме того, французский президент недоволен и давлением США на европейцев в связи с односторонним выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Став президентом Франции, Макрон «пытался найти общий язык» с Трампом, выступая в качестве посредника в диалоге ЕС и США, напоминает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. Для этого, как считал французский лидер, у него были все основания, так как в отличие от Германии Франция обладает статусом ядерной державы, а также креслом в Совбезе ООН. Однако диалог наладить не удалось.
В то же время эксперт отмечает, что, говоря о необходимости укрепления безопасности Европы без оглядки на США, Макрон следует за канцлером Германии Ангелой Меркель. В мае 2017 года Меркель также заявила, что времена, когда Европа могла полностью полагаться на США, прошли.
В свою очередь, завсектором стратегических оценок ИМЭМО РАН имени Примакова Сергей Уткин также отмечает, что «ничего принципиально нового в этом нет».
«Призывы к большей самостоятельности ЕС в сфере безопасности стали общим местом среди центристских европейских политиков. Так что пока Макрон красиво говорит, но для европейской политики это может не иметь никаких существенных практических следстви», — говорит эксперт, отмечая, что определенные движения в эту сторону появились после Brexit.
Однако
Что же касается диалога Франции и США, то Макрон и Трамп смогут обсудить разногласия в ноябре текущего года, когда глава Белого дома отправится во Францию с визитом в связи с празднованием окончания Первой мировой войны. Визит пройдет через неделю после выборов в конгресс.
Курсом Де Голля и Миттерана
Кроме желания Макрона выступить голосом единой Европы в отношениях с США, в его высказываниях можно увидеть и отголоски «голлизма».
Таким термином часто характеризуют политическую философию президента Франции Шарля де Голля, который неоднократно критически оценивал внешнюю политику США. Разногласия с союзниками привели к тому, что Де Голль вывел Францию из военной организации НАТО, а
Сегодня Москва и Париж, по словам Макрона, смогли построить успешное гуманитарное сотрудничество по Сирии: «Механизм координации с Россией, созданный в
Часть этого практического сотрудничества уже проявилось в доставке французской гуманитарной помощи в Сирию российскими транспортными самолетами.
Стоит отметить, что попытки взаимодействия России и Франции в Сирии предпринимались и при предшественнике нынешнего президента Франсуа Олланде. В ноябре 2015 года российский президент Владимир Путин даже отдал приказ командиру российского крейсера «Москва» работать с французскими военными «как с союзниками». Правда, в то время все ограничилось лишь небольшой координацией военных в ударах по террористам.
Сегодня же Москва, как отмечает Рубинский, хочет, чтобы Париж вместе с Берлином помог в выделении средств на восстановление инфраструктуры Сирии. Это, по замыслу Кремля, должно поспособствовать возвращению в страну беженцев и снижению миграционной нагрузки на европейские страны.
Как бывшая метрополия Сирии, Франция готова к тому, чтобы играть большую роль в этой стране, однако, по словам собеседника «Газеты.Ru», разговор может стать предметным только после завершения битвы за Идлиб. К тому же, диалог осложняется тем, что Макрон настроен против того, чтобы президент Сирии Башар Асад сохранил свой пост после победы над террористами. По мнению Рубинского, сейчас «идет торг» и главным вопросом остается, насколько Асад готов к компромиссам.