Французский министр ушел в отставку в прямом эфире: в правительстве его никто не слушал

Источник: AP 2018

Николя Юло, бывший телеведущий и экологический активист, признался, что решению оставить пост министра предшествовала череда разочарований, связанная с его безуспешными попытками добиться продвижения в решении ряда экологических проблем.

В том числе, по его словам, он был разочарован тем, что меры по борьбе с изменением климата у правительства Франции все время оказывались в конце списка приоритетов. По словам Юло, в правительстве он чувствовал себя в одиночестве и не видел никакой реальной поддержки.

Николя Юло подчеркнул, что решение об отставке было принято внезапно, и даже его жена о нем не знала.

«Я собираюсь принять… Самое сложное решение в моей жизни», — сказал министр в прямом эфире. — «Я решил покинуть правительство».

Как уточнил Николя Юло, он не говорил о своем решении ни президенту страны Эммануэлю Макрону, ни премьеру Эдуару Филиппу из опасений, что они могут попытаться переубедить его и уговорить отказаться от отставки.

Николя Юло — один из самых популярных министров в правительстве Франции, его отставка — серьезный удар по правительству и позициям Макрона, чей рейтинг сейчас находится на довольно низком уровне.

Пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво заявил, что сожалеет об отставке Юло:

Я не понимаю, почему он уходит в отставку, когда мы благодаря ему добились значительных успехов за год работы.

О своем решении уйти в отставку Юло сообщил на следующий день после того, как правительство объявило об ослаблении ограничений на охоту.

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По словам Юло, это решение правительства помогло ему осознать всю силу власти лоббистов.

Юло работал на радиостанции France Inter, в эфире которой объявил об отставке, в 1970-х годах.

По его словам, он был разочарован тем, что к реализации политики по борьбе с изменениями климата шли маленькими шагами, и что на самом деле вопрос об изменении климата всегда оказывался в конце списка приоритетных задач правительства.

Министр заявил, что хотел бы, чтобы его отставку воспринимали как «тревожный звонок», который бы побудил власть к более активным действиям. Он также выразил надежду, что его решение будет способствовать «мобилизации» правительства для решения экологических проблем.

Известный телеведущий программ о путешествиях и приключениях Николя Юло в течение нескольких десятилетий активно участвовал в экологических кампаниях.

Занять пост министра окружающей среды его приглашали предшественники Макрона на президентском посту — Жак Ширак, Николя Саркози, Франсуа Олланд, однако Юло на эти предложения отвечал отказом. Макрону первому удалось убедить активиста и телеведущего поработать в правительстве.