ЧВК из Великобритании Olive Group обвинили в подготовке химической атаки в Сирии. Кто они?
Создатель «Белых касок», друг принца Уильяма, «свидетель» революций в Ливии и Иране, ликвидаторы химоружия в Сирии и
Создатель «Белых касок», друг принца Уильяма, «свидетель» революций в Ливии и Иране, ликвидаторы химоружия в Сирии и
Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей за все время конфликта. За два дня до этого наше командование заявило о подготовке инсценировки новой химической атаки боевиками, прошедшими инструктаж в британской частной военной компании Olive Group.
По словам представителя Минобороны РФ, «Дамаск будет обвинен в применении химоружия, а США, Британия и Франция будут использовать это для нанесения ударов по государственным объектам Сирии». Наш флот должен стать препятствием для реализации этого плана. «Шторм» разобрался, насколько реально подобное развитие событий и кто стоит за Olive Group — компанией, ставшей крупнейшей ЧВК в Соединенном Королевстве.
Среди частных военных компаний не так много находящихся на слуху — Blackwater, ЧВК Вагнера, и, пожалуй, все. Про Olive Group, специалистов которой Игорь Конашенков заподозрил в возможной причастности к подготовке инсценировки химической атаки в Идлибе, знают лишь те, кто погружен в тему ЧВК, Ближнего Востока и Африки.
Хотя эта зарегистрированная в Великобритании (ее действующие бенефициары — в США и Абу-Даби) частная военная компания заслуживает пристального внимания.
«Белые каски» и голубая кровь
Для российских политиков и СМИ главным раздражителем в Olive Group выступает бывший офицер Джеймс Ле Мезюрье, основатель движения «Белые каски». В британской ЧВК он проработал три года — с 2005-го по 2008-й. Ле Мезюрье занимал пост
Если сведения Минобороны РФ верны, то именно Джеймс Ле Мезюрье (James Le Mesurier) выглядит идеальным претендентом на роль связующего звена между Olive Group,
В ЧВК Olive Group Джеймс Ле Мезюрье пришел на четвертый год ее работы. Компания была создана в 2001-м выходцами из специальных подразделений британской армии — другом принца Уильяма капитаном Харри Лэдж Бурком (Harry Legge Bourke) из Валлийской гвардии и Крисом
В 2003-м удалось рекрутировать около сотни отставных
В послевоенном Ираке Olive Group оказалась не без участия еще одного сооснователя ЧВК — Джонатана Майлза Аллума (Jonathan Miles Allum). У самого бизнесмена нет примечательной биографии, а вот у его отца, Энтони Аллума (Anthony Allum), есть: он работал в Ливии в 1969 году, когда Каддафи устроил военный переворот и пришел к власти, на Кипре в 1974 году — во время военного вторжения Турции, в Иране в 1978 году — во время революции. В 2003 году Энтони Аллум возглавил рабочую группу в правительстве Великобритании по участию в восстановлении Ирака.
В компании именно таких людей будущий создатель «Белых касок» начинал свою карьеру на гражданской службе.
В 2007-м, когда Джеймс Ле Мезюрье еще занимал пост
Альянс с Blackwater
До середины десятых главной горячей точкой на планете, где присутствовали сотрудники Olive Group, оставался Ирак.
Основой финансового благополучия Olive Group стали контракты с нефтяными компаниями, таким как BP и Shell, на сопровождение добычи в нестабильных регионах. К 2015 году Olive Group насчитывала пять тысяч сотрудников, задействованных в 20 странах мира.
В этот период с ЧВК произошли серьезные перемены. В 2015-м Olive Group оказалась поглощена американской компанией Constellis (сумма сделки — около 300 миллионов долларов), которая собрала под свое крыло целую россыпь ЧВК: ACADEMI, Triple Canopy, Centerra, AMK9, Edinburgh International, Strategic Social.
Самая известная из них — ACADEMI. До 2009 года она называлась Blackwater. Это имя стало нарицательным в разговорах о ЧВК не только в Соединенных Штатах, но и за их пределами: в 2007 году наемники Blackwater устроили перестрелку на центральной площади Багдада, в которой погибло два десятка гражданских.
Triple Canopy из американского штата Вирджиния интересна тем, что ее сотрудников привлекали к операции по вывозу и ликвидации химического оружия из Сирии.
Однако, несмотря на общий бренд, деление на отдельные ЧВК внутри системы сохранилось. Так, операцией по эвакуации гражданского персонала во время вооруженных столкновений в Южном Судане в июле 2016 года занимались не абстрактные сотрудники Constellis, а конкретно специалисты Olive Group.
Баскетбол, хоккей, пенсии и
В 2016 году у группы ЧВК опять сменился владелец. Компания Apollo Global Management за один миллиард долларов приобрела акции Constellis.
Новые хозяева сети ЧВК оказались из числа бизнесменов, входящих в круг общения президента США Дональда Трампа, — это хозяин клуба NBA Philadelphia 76ers и клуба NHL New Jersey Devils Джошуа Харрис (весной 2018 года решался вопрос о его работе в администрации президента) и миллиардер Леон Блэк.
Часть акций Apollo находится у
За несколько дней до сообщения Министерства обороны РФ о готовящейся провокации в Идлибе в Constellis сменился руководитель. 22 августа 2018 года этот пост получил
До прихода в Constellis Тим Рирдон возглавлял департамент защиты и разведки в компании Leidos — подрядчике Министрества обороны США. Группа Рирдона отвечала за «кибербезопасность, анализ разведданных и поддержку военных операций».