ЧВК из Великобритании Olive Group обвинили в подготовке химической атаки в Сирии. Кто они?

Источник: AP 2018

Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей за все время конфликта. За два дня до этого наше командование заявило о подготовке инсценировки новой химической атаки боевиками, прошедшими инструктаж в британской частной военной компании Olive Group.

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По словам представителя Минобороны РФ, «Дамаск будет обвинен в применении химоружия, а США, Британия и Франция будут использовать это для нанесения ударов по государственным объектам Сирии». Наш флот должен стать препятствием для реализации этого плана. «Шторм» разобрался, насколько реально подобное развитие событий и кто стоит за Olive Group — компанией, ставшей крупнейшей ЧВК в Соединенном Королевстве.

Среди частных военных компаний не так много находящихся на слуху — Blackwater, ЧВК Вагнера, и, пожалуй, все. Про Olive Group, специалистов которой Игорь Конашенков заподозрил в возможной причастности к подготовке инсценировки химической атаки в Идлибе, знают лишь те, кто погружен в тему ЧВК, Ближнего Востока и Африки.

Хотя эта зарегистрированная в Великобритании (ее действующие бенефициары — в США и Абу-Даби) частная военная компания заслуживает пристального внимания.

Ее основатели связаны с элитой вооруженных сил и разведки, а владельцы — с Республиканской партией США и ближневосточными шейхами.

«Белые каски» и голубая кровь

Для российских политиков и СМИ главным раздражителем в Olive Group выступает бывший офицер Джеймс Ле Мезюрье, основатель движения «Белые каски». В британской ЧВК он проработал три года — с 2005-го по 2008-й. Ле Мезюрье занимал пост вице-президента по социальным вопросам.

Если сведения Минобороны РФ верны, то именно Джеймс Ле Мезюрье (James Le Mesurier) выглядит идеальным претендентом на роль связующего звена между Olive Group, боевиками-провокаторами и волонтерами из «Белых касок», которых можно задействовать для «помощи жертвам химической атаки».

В ЧВК Olive Group Джеймс Ле Мезюрье пришел на четвертый год ее работы. Компания была создана в 2001-м выходцами из специальных подразделений британской армии — другом принца Уильяма капитаном Харри Лэдж Бурком (Harry Legge Bourke) из Валлийской гвардии и Крисом Сент-Джорджем (Chris St George) из Парашютного полка.

Сотрудников в Olive Group набирали из Специальной воздушной службы (SAS) — армейского подразделения, задействованного в операциях специального назначения.

В 2003-м удалось рекрутировать около сотни отставных офицеров-десантников. Спустя год 38 специалистов отправились в Ирак. Это был своего рода дебют компании Бурка и Сент-Джорджа.

В послевоенном Ираке Olive Group оказалась не без участия еще одного сооснователя ЧВК — Джонатана Майлза Аллума (Jonathan Miles Allum). У самого бизнесмена нет примечательной биографии, а вот у его отца, Энтони Аллума (Anthony Allum), есть: он работал в Ливии в 1969 году, когда Каддафи устроил военный переворот и пришел к власти, на Кипре в 1974 году — во время военного вторжения Турции, в Иране в 1978 году — во время революции. В 2003 году Энтони Аллум возглавил рабочую группу в правительстве Великобритании по участию в восстановлении Ирака.

В компании именно таких людей будущий создатель «Белых касок» начинал свою карьеру на гражданской службе.

В 2007-м, когда Джеймс Ле Мезюрье еще занимал пост вице-президента Olive Group, ЧВК оставалась относительно компактной организацией: в ее составе было всего 500 служащих. Штаб-квартира находилась в Дубае.

Альянс с Blackwater

До середины десятых главной горячей точкой на планете, где присутствовали сотрудники Olive Group, оставался Ирак.

Но только этой страной география ЧВК не ограничивалась: ее специалисты работали в Тунисе, Египте, Алжире, Мали, Кении, Сомали, Южном Судане, Судане, Эфиопии, Танзании, Мозамбике и Нигерии.

Основой финансового благополучия Olive Group стали контракты с нефтяными компаниями, таким как BP и Shell, на сопровождение добычи в нестабильных регионах. К 2015 году Olive Group насчитывала пять тысяч сотрудников, задействованных в 20 странах мира.

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В этот период с ЧВК произошли серьезные перемены. В 2015-м Olive Group оказалась поглощена американской компанией Constellis (сумма сделки — около 300 миллионов долларов), которая собрала под свое крыло целую россыпь ЧВК: ACADEMI, Triple Canopy, Centerra, AMK9, Edinburgh International, Strategic Social.

Самая известная из них — ACADEMI. До 2009 года она называлась Blackwater. Это имя стало нарицательным в разговорах о ЧВК не только в Соединенных Штатах, но и за их пределами: в 2007 году наемники Blackwater устроили перестрелку на центральной площади Багдада, в которой погибло два десятка гражданских.

Triple Canopy из американского штата Вирджиния интересна тем, что ее сотрудников привлекали к операции по вывозу и ликвидации химического оружия из Сирии.

В объединенной ЧВК, работающей под маркой Constellis, оказались собраны около 20 тысяч сотрудников. География выросла уже до 45 стран.

Однако, несмотря на общий бренд, деление на отдельные ЧВК внутри системы сохранилось. Так, операцией по эвакуации гражданского персонала во время вооруженных столкновений в Южном Судане в июле 2016 года занимались не абстрактные сотрудники Constellis, а конкретно специалисты Olive Group.

Баскетбол, хоккей, пенсии и Абу-Даби

В 2016 году у группы ЧВК опять сменился владелец. Компания Apollo Global Management за один миллиард долларов приобрела акции Constellis.

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Новые хозяева сети ЧВК оказались из числа бизнесменов, входящих в круг общения президента США Дональда Трампа, — это хозяин клуба NBA Philadelphia 76ers и клуба NHL New Jersey Devils Джошуа Харрис (весной 2018 года решался вопрос о его работе в администрации президента) и миллиардер Леон Блэк.

Часть акций Apollo находится у миллиардера-республиканца Марка Роуэна, инвестиционного фонда Abu Dhabi Investment Authority (его возглавляет президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа Аль Нахайян), Калифорнийского пенсионного фонда и спонсора партии республиканцев миллиардера Чейза Коулмана III.

За несколько дней до сообщения Министерства обороны РФ о готовящейся провокации в Идлибе в Constellis сменился руководитель. 22 августа 2018 года этот пост получил экс-сотрудник ЦРУ Тим Рирдон. В сообщении компании говорится, что в разведке он прослужил 10 лет, занимая «оперативные, связанные с аналитикой, а также руководящие должности». Других подробностей не сообщается.