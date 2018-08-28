Путину пожаловались на Кадырова
Правозащитники возмутились угрозам Кадырова, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть доступ в Чечню.
Правозащитники возмутились угрозам Кадырова, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть доступ в Чечню.
Президента России Владимира Путина призвали осудить заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о запрете посещать регион правозащитникам. С соответствующим открытым письмом выступили международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders.
Правозащитники возмутились угрозами Кадырова, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть доступ в Чечню. В заявлении главы региона усматривается намерение совершить противозаконные действия, считают международные организации.
Авторы письма обратили внимание Путина на то, что в рамках борьбы с вооруженным исламистским подпольем силовые структуры часто прибегают к нарушениям прав человека. В частности, незаконно лишают свободы, пытают, устраивают внесудебные казни.
«Настоятельно призываем Вас отреагировать на данную ситуацию, в том числе осудив недавнее заявление Рамзана Кадырова, и не позволить ему привести в действие незаконные угрозы в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых», — подытожили правозащитники.
24 августа Кремль прокомментировал заявление Кадырова о том, что правозащитники мешают работе правоохранителей.