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22:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Путину пожаловались на Кадырова

Правозащитники возмутились угрозам Кадырова, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть доступ в Чечню.

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Источник: РИА "Новости"

Президента России Владимира Путина призвали осудить заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о запрете посещать регион правозащитникам. С соответствующим открытым письмом выступили международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders.

Правозащитники возмутились угрозами Кадырова, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть доступ в Чечню. В заявлении главы региона усматривается намерение совершить противозаконные действия, считают международные организации.

«На протяжении последних десяти лет руководство республики и лично Рамзан Кадыров подавляют малейшие проявления инакомыслия, в особенности прицельно преследуя правозащитников: непосредственно или через третьих лиц, действующих при полной безнаказанности, власти практикуют в отношении них угрозы, нападения и убийства, имели место случаи поджога офисов правозащитных организаций», — сказано в письме.
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Авторы письма обратили внимание Путина на то, что в рамках борьбы с вооруженным исламистским подпольем силовые структуры часто прибегают к нарушениям прав человека. В частности, незаконно лишают свободы, пытают, устраивают внесудебные казни.

«Настоятельно призываем Вас отреагировать на данную ситуацию, в том числе осудив недавнее заявление Рамзана Кадырова, и не позволить ему привести в действие незаконные угрозы в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых», — подытожили правозащитники.

24 августа Кремль прокомментировал заявление Кадырова о том, что правозащитники мешают работе правоохранителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова главы Чечни могли быть вырваны из контекста.

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