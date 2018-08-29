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04:11 (мск), источник: Ведомости

Бразилия отправила войска на границу с Венесуэлой для сдерживания беженцев

Президент Бразилии Мишел Темер подписал постановление об отправке на две недели войск в пограничный с Венесуэлой штат Рорайма, пишет Bloomberg.

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Источник: Reuters

Границу штата перешли уже более 70 000 беженцев из испытывающей глубокий кризис Венесуэлы, и его инфраструктура перестает справляться с этим наплывом. «Мы ждем от международного сообщества поддержки жестких дипломатических мер с нашей стороны», — цитирует агентство слова Темера.

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По данным Агентства ООН по делам беженцев, с 2015 г. Венесуэлу покинули более 1,6 млн человек. Большую часть этого потока приняли Колумбия, Эквадор и Перу.

На минувшей неделе Венесуэла пошла на экстренные меры, пытаясь спасти свою экономику. Срана деноминировала национальную валюту, убрав со старого боливара пять нулей, а также девальвировала ее на 95% и привязала к государственной криптовалюте. Кроме того, правительство решило сократить субсидии на топливо и повысит минимальную зарплату в 60 раз.

Годовая инфляция в стране превышает 80 000%, МВФ прогнозирует, что она может достичь 1 000 000% к концу года.

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