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04:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Армения запретила свинину из России из-за африканской чумы

Армения ввела временный запрет на импорт свинины из нескольких регионов России, чтобы не допустить проникновения на свою территорию африканской чумы.

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Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза страны.

С 28 августа, кроме свинины, приостановлен ввоз живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, готовой продукции, содержащей свинину, рогокопытного, кожевенного и кишечного сырья, пищевых добавок и трофеев.

Также запрет касается мяса птицы, яиц, пуха, перьев и кормов. Это решение связано с опасностью распространения птичьего гриппа.

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