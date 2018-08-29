Армения запретила свинину из России из-за африканской чумы
Армения ввела временный запрет на импорт свинины из нескольких регионов России, чтобы не допустить проникновения на свою территорию африканской чумы.
Армения ввела временный запрет на импорт свинины из нескольких регионов России, чтобы не допустить проникновения на свою территорию африканской чумы.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза страны.
С 28 августа, кроме свинины, приостановлен ввоз живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, готовой продукции, содержащей свинину, рогокопытного, кожевенного и кишечного сырья, пищевых добавок и трофеев.
Также запрет касается мяса птицы, яиц, пуха, перьев и кормов. Это решение связано с опасностью распространения птичьего гриппа.