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05:27 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Пентагон планирует развернуть свою систему противоракетной обороны на севере Сирии, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего военной ассамблеи в Дейр-эз-Зоре Файеза аль-Эсмера.

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Источник: Reuters

Издания сообщает, что США уже завершили создание трех усовершенствованных радиолокационных систем в районах Таль-Байдар, Айн-эль-Араб и Саррин. Кроме того, американцы развернули 13 портативных и стационарных радиолокационных станций для наблюдения и разведки.

По словам Эсмера, следующим шагом США станет развертывание системы ПРО, которое следует расценивать как реализацию плана Вашингтона по поддержанию нестабильности в регионе.

Как пишет издание, США уже приступили к созданию бесполетной зоны на севере Сирии на площади 26 тысяч квадратных км на территориях, находящихся под контролем Рабочей партии Курдистана.

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