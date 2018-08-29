СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии

Издания сообщает, что США уже завершили создание трех усовершенствованных радиолокационных систем в районах Таль-Байдар, Айн-эль-Араб и Саррин. Кроме того, американцы развернули 13 портативных и стационарных радиолокационных станций для наблюдения и разведки.
По словам Эсмера, следующим шагом США станет развертывание системы ПРО, которое следует расценивать как реализацию плана Вашингтона по поддержанию нестабильности в регионе.
Как пишет издание, США уже приступили к созданию бесполетной зоны на севере Сирии на площади 26 тысяч квадратных км на территориях, находящихся под контролем Рабочей партии Курдистана.