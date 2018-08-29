Украина увеличит военное присутствие в Азовском море
Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, следует из заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, которое передал
Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, следует из заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, которое передал
«Адмирал Игорь Воронченко также отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной трудовой деятельности в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.
Во вторник, 28 августа, Украина начала
В начале августа усилить военное присутствие Украины в Азовском море, в том числе переброской боевых катеров, предложил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.
Организационно силы ВМС Украины в Азовском море объединены в Мариупольский отряд морской охраны. Он насчитывает до 20 катеров, из них более половины — малых. Флагманом отряда служит пограничный сторожевой корабль советской постройки «Донбасс» водоизмещением около 200 т. В июне украинская военная разведка сообщала о переброске 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море и установлении Россией полного контроля над его акваторией.
Министерство инфраструктуры Украины оценивало прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.