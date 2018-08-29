Украина увеличит военное присутствие в Азовском море

«Адмирал Игорь Воронченко также отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной трудовой деятельности в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.

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Во вторник, 28 августа, Украина начала командно-штабные учения «Шторм-2018» с участием ВМС, ВВС, погранслужбы и сил спецопераций по отработке «сдерживающих действий, отражения воздушного нападения, перегруппировки войск и противодиверсионной обороны», говорится в сообщении ВМС Украины.

В начале августа усилить военное присутствие Украины в Азовском море, в том числе переброской боевых катеров, предложил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины».

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По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.

Организационно силы ВМС Украины в Азовском море объединены в Мариупольский отряд морской охраны. Он насчитывает до 20 катеров, из них более половины — малых. Флагманом отряда служит пограничный сторожевой корабль советской постройки «Донбасс» водоизмещением около 200 т. В июне украинская военная разведка сообщала о переброске 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море и установлении Россией полного контроля над его акваторией.