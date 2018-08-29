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09:18 (мск), источник: Ведомости

Украина направила США запрос на покупку систем ПРО

Киев направил США официальный запрос на покупку систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

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Украине необходимо как минимум три комплекса стоимостью $750 млн каждый.

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«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», — заявил Чалый. Помимо систем ПРО Украине необходимы беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

Военные потребности Киева обсуждались на «наивысшем и высоком уровне», уточнил посол. О них шла речь на встречах президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, а также на переговорах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В военном бюджете США на 2019 финансовый год (начинается с 1 октября 2018 г.) заложена помощь Украине на поставки вооружений в размере $250 млн (годом ранее — $350 млн).

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