Украина направила США запрос на покупку систем ПРО

Украине необходимо как минимум три комплекса стоимостью $750 млн каждый.

Читайте также Украина увеличит военное присутствие в Азовском море

«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», — заявил Чалый. Помимо систем ПРО Украине необходимы беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

Военные потребности Киева обсуждались на «наивысшем и высоком уровне», уточнил посол. О них шла речь на встречах президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, а также на переговорах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.