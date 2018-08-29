Украина направила США запрос на покупку систем ПРО
Киев направил США официальный запрос на покупку систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
Киев направил США официальный запрос на покупку систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
Украине необходимо как минимум три комплекса стоимостью $750 млн каждый.
«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство,
Военные потребности Киева обсуждались на «наивысшем и высоком уровне», уточнил посол. О них шла речь на встречах президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, а также на переговорах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
В военном бюджете США на 2019 финансовый год (начинается с 1 октября 2018 г.) заложена помощь Украине на поставки вооружений в размере $250 млн (годом ранее — $350 млн).
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