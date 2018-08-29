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12:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Владимир Путин выступает с телеобращением по пенсионной реформе

В июле Госдума поддержала законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

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Выступление президента началось в полдень и продлится около 35 минут.

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Ранее на совещании по социально-экономическому развитию в Омске президент сообщил, что выскажет свои предложения 29 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что формат телеобращения выбран из-за важности темы.

В июле Путин уже высказывал свою позицию по этому вопросу. Президент отметил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста. Однако глава государства подчеркнул, что пенсионная система может в будущем лопнуть, если не произвести необходимые изменения.

Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменении в пенсионной системе. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Полный текст обращения Владимира Путина к гражданам России опубликован на официальном сайте Кремля.

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