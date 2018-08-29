Дональд Трамп обвинил Китай во взломе почты Хиллари Клинтон

Источник: Reuters

Сегодня утром президент США Дональд Трамп написал два твита на неожиданную тему. Он процитировал статью издания The Daily Caller о том, что китайские хакеры взломали электронную почту его соперницы по президентским выборам, члена Демократической партии Хиллари Клинтон. Господин Трамп возмутился кражей большого объема секретной информации, но добавил, что на американские спецслужбы в этом вопросе надеяться не стоит — после ряда провалов «доверие к ним уйдет навсегда». При этом за резкими словами Дональда Трампа просматривается как внешнеполитический, так и внутриполитический подтекст.

«Только что сообщили: Китай взломал сервер с личной электронной почты Хиллари Клинтон, — заявил Дональд Трамп в Twitter.— Они уверены, что это была не Россия? (Шучу!) Каковы шансы, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Минюст правы, ко всему прочему? На самом деле очень большое дело. Много секретной информации».

О том, что некая китайская компания взломала личную почту Хиллари Клинтон, еще когда она была госсекретарем США (2009−2013 год), во вторник сообщило американское издание The Daily Caller. В статье приводятся слова «двух источников, знакомых с ситуацией». Они утверждают, что китайская компания, работающая в Вашингтоне, настроила работу ящика госпожи Клинтон таким образом, что копии всех писем пересылались им. Об инциденте якобы был уведомлен сотрудник ФБР Питер Строк, уволенный 13 августа за сообщение своей девушке и коллеге Лайзе Пейдж. В нем он обещал помешать Дональду Трампу выиграть выборы, но неизвестно, насколько серьезно он об этом говорил. Тем не менее, несмотря на сообщение, ФБР не смогло принять меры.

Через несколько часов господин Трамп написал еще одно сообщение в Twitter, в котором сам факт взлома почты китайскими хакерами уже не подвергался сомнению:

E-mail Хиллари Клинтон с большим количеством секретной информации взломан Китаем. Следующий шаг должны были бы сделать ФБР и Минюст, но после их других провалов (Коми, Маккейб, Сток, Пейдж, Ор, FISA, «грязное досье» и прочее) доверие к ним уйдет навсегда. ​​​​​​​

Напомним, о перечисленных «провалах спецслужб» Дональд Трамп уже неоднократно напоминал в других своих твитах.

Читайте также Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории

Представитель госпожи Клинтон Ник Мерилл отрицает любые заявления о взломе почты своего шефа. «ФБР потратило тысячи часов на расследование и не нашло ни одного доказательство взлома. Это факт», — сказал он The Daily Caller. Кроме того, он ретвитнул пост Дональда Трампа с гневным комментарием в адрес Такера Карлсона — основателя The Daily Caller и сторонника президента США.

Стоит отметить, что столь серьезное обвинение в адрес Китая, основанное лишь на публикации в СМИ, выдвинуто на фоне масштабного экономического противостояния Пекина и Вашингтона. В начале августа Дональд Трамп поручил представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру повысить пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Пекин пригрозил ответными мерами — пошлинами в размере $60 млрд на импорт из США.

В Пекине на слова американского президента отреагировали сухо. «В этом нет ничего нового, — сказала представитель МИД Китая Хуа Чиньин.— Проблема кибербезопасности имеет глобальный характер и поэтому должна быть разрешена».

Читайте также Жертвами торговой войны станут любители газировки

Старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов убежден, что «торговая война относительно скоро может потерять свою остроту и тогда противостояние, вероятно, сместится в другую плоскость». «Китайские эксперты ожидают, что в начале будущего года некоторые тарифные меры могут быть ослаблены — слишком они невыгодны прежде всего американскому бизнесу. Это вполне возможно, хотя прогресс может и не быть столь быстрым», — сказал «Ъ» господин Денисов. «Однако, скорее всего, разгорится нешуточная борьба на другом поле — инвестиционном. В дополнение к имеющимся ограничениям для китайских высокотехнологичных компаний в США могут быть введены новые. Для того чтобы раскрутить эту тему, и используются обвинения в хакерстве, несанкционированном вмешательстве, хищении информации», — предположил эксперт. Напомним, в новом военном бюджете США уже прописаны значительные ограничения на сотрудничество с китайскими компаниями ZTE и Huawei, производящими электронику. Причиной для этого стали именно подозрения американских политиков, что Китай может шпионить с их помощью.

Впрочем, как считает Игорь Денисов, в действиях Дональда Трампа есть и внутриполитический подтекст:

Накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс Трампу нужно усилить имидж борца за интересы США, который, в отличие от демократов, может сорвать коварные китайские планы.

Кирилл Кривошеев