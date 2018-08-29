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12:29 (мск), источник: Интерфакс

Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми.

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Источник: РИА "Новости"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин обратился к гражданам в связи с намеченной пенсионной реформой и озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. По мнению президента, откладывать пенсионную реформу нельзя, а перенос ее сроков может привести к тяжелым экономическим и социальным последствиям.

Женщинам прибавят пять лет вместо восьми

Путин предложил понизить предусмотренный пенсионным законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет — до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно», — заявил он в ходе телеобращения к россиянам в среду.

Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти.
Владимир Путин
президент России

Президент не стал предлагать изменить предусматриваемое законопроектом о пенсионной реформе повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет.

Особая пенсионная льгота

Президент также предложил установить особую льготу для граждан, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года.

Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Владимир Путин
президент России

Таким образом, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 г., сможет сделать это в июле 2019 г.

Многодетным матерям — досрочную пенсию

«Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей», — заявил также Путин в ходе телеобращения к россиянам.

По словам президента, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, а для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 55 лет.
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Стаж для досрочной пенсии

Предлагается уменьшить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

«Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа», — сказал Путин.

«Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 — для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет, а для мужчин — до 42 лет», — сказал глава государства.

Ответственность за увольнение

Кроме того, Путин предложил установить ответственность вплоть до уголовной за увольнение или отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста.

«Мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию», — говорится в тексте обращения президента, опубликованном на сайте Кремля.

«Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», — говорится в тексте.

Сохранение льгот

В ходе обращения Путин заявил о необходимости сохранения для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

«Знаю, что представители партии “Единая Россия” в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы», — сказал он.

Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход.
Владимир Путин
президент России

Также президент предложил сохранить пенсионные льготы для некоторых категорий граждан.

«Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера», — говорится обращении.

«При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий», — говорится в тексте.

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Пенсионная реформа

Ранее в СМИ появлялась информация, что Владимир Путин может предложить смягчить непопулярный у населения законопроект. Такую возможность подтверждал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Внесенный правительством законопроект о пенсионный реформе уже принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-му.

Ко второму чтению «Единая России» подготовила свои предложения по корректировке законопроекта. В частности, в партии предложили сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам.

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